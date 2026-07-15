2025-2026 상반기 주요 ESG 성과·현황 소개 사내 AX 문화 조성·유튜브 ‘골드버튼’ 수상 등

[헤럴드경제=차민주 기자] LG헬로비전이 2025년부터 2026년 상반기까지 진행한 주요 환경·사회·지배구조(ESG) 활동이 담긴 지속가능경영보고서를 발간했다.

15일 LG헬로비전은 인공지능(AI) 기반의 지역사회 상생 가치를 소개한 2025-2026 지속가능경영보고서를 발간했다고 밝혔다. 이번 보고서는 올해로 네 번째 발간됐다.

LG헬로비전은 이번 보고서의 특징으로 디지털 기술 혁신과 미디어 플랫폼을 통한 로컬 생태계 조성 성과를 공개했단 점을 꼽았다.

LG헬로비전은 보고서를 작성하기에 앞서 이해관계자 대상 중대성 평가를 수행했다. 임직원을 비롯해 고객, 정부, 미디어, 지역사회 등 이해관계자를 7대 그룹으로 정의하고, ESG 리스크와 기회에 대한 영향평가를 반영했다. 이에 ▷정보보안 및 고객정보 보호 ▷고객 만족 ▷윤리·준법 경영 ▷지역사회 참여 ▷기후변화 대응을 5대 중대 이슈로 선정했다.

LG헬로비전은 특히 ‘미디어와 통신이 연결하는 지속 가능한 내일’이라는 주제에 맞춰 AI 상생 활동과 성과를 조명했다고 강조했다. 이 회사는 사내 AI 에이전트 해커톤 개최, 임직원 AI 교육, AI 기반 고객 문의 분석 등 현업 적용 사례를 통해 AX 조직 문화를 조성하고 있다.

또 외부에서도 소상공인 대상 AI 디지털 교실 운영, 다문화 가정 AI 교육, 시니어층 디지털 역량 강화 콘텐츠 송출 지원 등을 진행했다. 청소년 대상 AI 디지털 역기능 예방 교육으로 2025 안전문화유공 행정안전부 장관 표창을 수상하기도 했다.

아울러 LG헬로비전은 공식 유튜브 채널 ‘헬로라이프’의 구독자가 100만명을 돌파하고, 국내 유료 방송 플랫폼 최초 ‘골드버튼’을 수상했다고 설명했다. 이로써 지역 기반의 콘텐츠가 지닌 사회적 영향력을 입증했단 설명이다.

이어 기후위기 대응을 위한 사내외 환경 캠페인을 전개하고, 지역 생태계 보전과 인식 확산을 위한 민관 협력 기반의 생물다양성 보전 프로그램을 지속해서 제작 중이다.

이 밖에도 LG헬로비전은 안전보건경영시스템 인증 유지 및 정보보호 및 개인정보보호 관리 체계 인증 획득 등 각종 체계를 강화하고 있다고 강조했다.

임성원 LG헬로비전 상무는 “AI 기술 확산 등 급변하는 미디어 환경 속에서 사업 성장과 더불어 실효성 있는 ESG 경영 실천을 이어가겠다”고 말했다.