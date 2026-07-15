납품대금 연동제·산재 예방 등 현장 실무 중심 구성

[헤럴드경제=윤성현 기자] DL건설이 협력업체 임직원을 대상으로 실무 중심 상호협력교육을 진행하며 동반성장 확대에 나섰다. 건설산업기본법과 하도급법, 노무관리 등 현장에서 필요한 내용을 중심으로 교육을 구성해 협력업체의 직무역량 강화를 지원했다.

DL건설은 협력업체와의 동반성장 및 직무역량 강화를 위한 상호협력교육을 마무리했다고 15일 밝혔다.

이번 교육은 지난 2일과 14일 서울 건설회관에서 두 차례 진행됐다. 교육에는 총 250개 협력업체 임직원이 참석했다.

DL건설은 협력업체의 경쟁력 강화와 지속가능한 동반성장을 지원하기 위해 이번 교육을 마련했다. 교육은 건설산업기본법 실무, 하도급법 실무, 건설현장 노무관리, 납품대금 연동제 등 협력업체 실무에 필요한 내용으로 구성됐다.

사전 접수를 통해 선착순으로 모집한 이번 교육은 조기 마감될 만큼 높은 관심을 받았다. 실무자와 현장 기술자 등 다양한 협력업체 임직원이 참석했다.

특히 건설산업기본법과 하도급법의 주요 내용 및 위반 사례, 건설현장 노무관리와 산업재해 예방, 납품대금 연동제 등 현장에서 바로 활용할 수 있는 실무 중심 교육이 진행됐다.

DL건설은 매년 상호협력교육을 진행하며 협력업체와의 상생 활동을 이어오고 있다. 이 같은 활동을 바탕으로 국토교통부가 주관하는 2026년도 상호협력평가에서 4년 연속 최우수 등급을 받았다.

DL건설 관계자는 “협력업체의 경쟁력이 곧 DL건설의 경쟁력이라는 생각으로 이번 교육을 마련했다”며 “앞으로도 협력업체의 성장 파트너로서 실질적인 교육 지원과 상생협력 활동을 지속적으로 확대할 것”이라고 말했다.

한편 DL건설은 지난 13일 총사업비 4119억원 규모의 한국토지주택공사(LH) 평택고덕 A-70BL 민간참여 공공주택건설사업 우선협상대상자로 선정됐다.