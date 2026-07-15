스텔라와 함께한 추격 시퀀스 비하인드 영상 공개 배우 정호연이 영화 위해 1종 면허 취득 현대차, 단편과 장편 영화 넘나들며 문화 후원 지속

[헤럴드경제=서재근 기자] 현대자동차가 후원한 나홍진 감독의 신작 ‘호프(HOPE)’가 개봉일인 15일 배우 정호연이 현대차 스텔라와 함께 생애 첫 액션 연기에 도전하는 과정을 담은 캐릭터 메이킹 영상 ‘성애’ 편을 공개했다.

영화 ‘호프’는 ‘추격자’, ‘황해’, ‘곡성’으로 한국 장르 영화의 패러다임을 바꿔온 나홍진 감독이 처음으로 선보이는 SF 액션 스릴러다.

비무장지대 인근 외딴 마을 호포항을 배경으로 정체불명의 존재와 마주한 사람들의 사투를 강렬하게 그려낸 작품으로, 제79회 칸 영화제 경쟁부문에 공식 초청됐다. 월드 프리미어 직후에는 장시간 기립박수를 이끌어냈으며 우아한 액션 연출과 강렬한 몰입감을 갖춘 작품으로 현지 관객의 뜨거운 반응을 얻었다.

이번에 공개된 영상에는 정호연이 카 스턴트를 포함한 액션 연기를 집요한 노력을 바탕으로 완벽하게 소화해낸 과정이 생생하게 담겼다. 영화를 위해 1종 면허를 취득하고 스텔라와 함께 드리프트, 제이턴을 선보인 순간들을 직접 설명했다.

특히, 칸 영화제 월드 프리미어 이후 지속해서 호평을 받고 있는 자동차 추격 시퀀스의 비하인드 스토리와 함께 정호연과 현대차 스텔라의 교감 일화도 담겼다.

현대차의 후원을 통해 영화에 등장한 헤리티지 모델 스텔라는 주인공 범석(황정민)과 성애(정호연)의 차량인 경찰차로 등장해 영화 러닝타임의 대부분을 채우며 굵은 존재감을 드러냈다.

스텔라는 영화 속 추격 시퀀스의 시선과 리듬을 만들어내는 장치이자 작품의 시대적 정서와 전체 서사를 이끄는 문화적 오브제로 활용됐다.

현대차 관계자는 “이번 후원은 현대차가 지속적으로 추진해온 새로운 형태의 콘텐츠 파트너십 전략의 일환”이라며 “스텔라를 통해 브랜드가 쌓아온 헤리티지와 문화적 가치를 전 세계 관객에게 자연스럽게 전달하는 데 의미가 있다”고 말했다.

현대차는 영화 ‘호프’를 비롯해 자체 제작 단편영화 ‘밤낚시’, 선댄스 영화제에서 심사위원 특별상을 수상한 ‘베드포드 파크’ 등 단편과 장편을 넘나들며 스크린 위에서 관객과 몰입감 있는 만남을 이어가고 있다.

한편, 영화 ‘호프’는 개봉일 기준 60만장에 달하는 예매량을 기록하며 흥행 기대감을 높였다.

영화관입장권 통합전산망에 따르면 이날 오전 7시 현재 ‘호프’ 예매율은 68.1%로 외화 ‘스파이더맨: 브랜드 뉴 데이’(11.3%), 애니메이션 ‘미니언즈 & 몬스터즈’(6.2%) 등을 큰 차이로 따돌리고 1위에 올랐다.