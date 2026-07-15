BGF리테일, 인텔리시아와 MOU…AI 소비자 반응 사전 예측

[헤럴드경제=강승연 기자] 편의점 CU를 운영하는 BGF리테일이 AI(인공지능) 합성소비자 기술 스타트업 인텔리시아와 리테일 혁신을 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 15일 밝혔다.

협약식은 전날 서울 강남구 BGF리테일 본사에서 BGF리테일 이은관 CX본부장, 김형준 빅데이터팀장, 인텔리시아 백승국 대표, 임경업 이사 등 주요 관계자가 참석한 가운데 진행됐다.

AI 합성소비자 기술과 매장 디지털트윈(ParaStore) 솔루션으로 소비자 인사이트를 고도화하고, 이를 상품 기획과 매장 운영 전반에 적용하는 하는 것이 골자다. 이를 위해 양사는 ▷AI 합성소비자를 활용한 상품 기획 및 소비자 반응 예측 ▷AI 매장 디지털트윈 기반 상품 진열·MD 시뮬레이션 ▷AI 기반 데이터 의사결정 체계 구축 등을 협력하기로 했다.

AI 합성소비자(Synthetic Consumer)는 소비자 조사 없이 AI가 수백만명 규모의 다양한 가상 소비자 모델을 생성해 신상품·가격·프로모션 등을 예측하는 기술이다. 예컨대 도시락이나 디저트를 출시하기 전 AI가 실제 소비자처럼 구매 의향과 선호도를 분석하는 식이다. 조사 기간을 3~5일 수준으로 단축하면서 비용을 절감할 수 있다.

양사는 지난 5월부터 편의점 도시락을 주제로 AI 합성소비자 기반 개념검증(PoC)을 공동 진행하며 현업 적용 가능성을 검증했다. AI 합성소비자는 소비자가 맛과 건강의 균형을 어떤 기준으로 판단하는지를 분석, 도시락 상품 구성과 메뉴 개발에 활용할 수 있는 새로운 방향성을 제시했다.

양사는 또 인텔리시아의 디지털 트윈 솔루션 AI 매장인 ‘파라스토어(ParaStore)’를 활용해 실제 CU 매장을 가상 공간에 구현하고 상품 진열과 동선, MD 구성에 적용할 계획이다.

이은관 BGF리테일 CX본부장은 “AI를 통해 고객의 과거 소비 패턴 분석을 넘어 미래 고객이 원하는 경험을 미리 예측하는 단계로 디지털 혁신을 이룰 것”이라며 “개인화된 상품과 서비스를 제공하는 새로운 리테일 경험을 만들겠다”고 말했다.