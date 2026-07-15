14일 백범김구기념관에서 재단 주관으로 개최 김 구청장 참석 10년간 지역사회 복지증진에 헌신한 후원자 및 재단 임직원에게 감사의 뜻 전해...구 지원 약속도

[헤럴드경제=박종일 선임기자]김경대 서울 용산구청장이 14일 용산복지재단(이하 재단) 주관으로 백범김구기념관 대회의실에서 열린 ‘재단 출범 10주년 기념식’에 참석해 지역 내 나눔문화 확산과 복지증진에 기여해 온 재단의 성과를 축하하고 관계자들을 격려했다.

이날 행사에는 김 구청장을 비롯, 승만호 재단 이사장, 후원자 등 140여 명이 자리를 빛냈다.

행사는 이날 오후 4시부터 ▷개회사 ▷축하공연 ▷내빈소개 ▷재단 이사장 인사말 ▷구청장 등 축사 ▷기념 떡 케이크 자르기 ▷10주년 영상 상영 ▷10주년 성과보고 ▷감사패 증정 ▷기념촬영 순으로 열렸다.

10주년 기념영상은 용산구청 홍보담당관과 협업해 제작했다. 성과보고에서는 주요 모금 및 배분 내역을 소개했다. 감사패는 고액 및 장기 후원 개인‧단체 6명에게 증정했다.

김경대 용산구청장은 축사에서 “우리 용산구의 든든한 복지 울타리가 되어주고 있는 복지재단의 출범 10주년을 진심으로 축하한다”며 “이렇게 뜻깊은 자리를 마련해주신 복지재단 이사장님과 현장에서 헌신해 주시는 재단 가족 여러분, 그리고 따뜻한 나눔을 실천해 주신 후원자 여러분께 깊은 감사를 드린다”고 전했다.

이어, “앞으로도 복지재단이 이웃들의 가장 가까운 곳에서 희망의 빛이 될 수 있도록, 용산구 역시 현장의 목소리에 늘 귀 기울이며 든든하게 뒷받침하겠다”고 응원과 약속의 말을 덧붙였다.

재단은 용산형긴급복지, 사랑의 김장나눔 등 각종 복지사업을 펼치며 지역 내 촘촘한 복지망 구축에 앞장서 오고 있다.