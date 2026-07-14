[헤럴드경제=김태열 건강의학 선임기자] 고도난청 환자에게 사실상 유일한 해결책인 인공와우 수술에서 삼성서울병원이 지난 2001년 첫 수술이후 총 2000례를 달성했다고 13일 밝혔다. 지난 2001년 첫 수술을 시작이후 지난 6월 19일 2000번째 환자를 수술한 것이다. 삼성서울병원은 수술이후 청력유지비율도 90%가 넘는다고 밝혔다.

인공와우란 달팽이관의 기능을 잃은 고·심도 난청 환자에게 청신경을 직접 자극해 소리를 듣도록 보조하는 이식장치를 말한다. 신생아 1000명당 1 ~ 3명 꼴로 선천성 난청을 갖고 태어나는 것으로 알려져 있다. 치료가 늦어질 수록 언어 및 학습장애가 발생할 수 있어 대개 생후 12개월 전후로 인공와우 수술을 받는다. 성인도 돌발성 난청이나 노화성 난청 등 여러 원인으로 고·심도 난청이 발생하였을 때 보청기 등으로 청각재활이 어려우면 인공와우 수술이 필요하다.

이번에 수술대에 오른 2000번째 환자는 만 3세 아동으로, 언어발달이 느려 검사한 결과 비행기나 총 소리 정도만 인지할 만큼 청력이 떨어져 문일준 이비인후과 교수가 인공와우 이식 수술을 했다. 문 교수가 2001년부터 2023년 사이 삼성서울병원 인공와우 수술을 받은 환자 1,430명을 분석해 대한이비인후과 학회지에 발표한 연구에 따르면 10년 간 재수술 없이 장기 유지된 비율이 93.4%인 것으로 보고됐다. 문 교수는 “그만큼 인공와우 이식수술이 안정화되었다는 의미로 보면된다”고 밝혔다.

삼성서울병원은 여러 기업의 후원을 통해 경제적으로 어려운 형편에 있는 환자를 대상으로 인공와우지원사업을 펼쳐왔다. 이 사업으로 수술비를 지원받은 환자가 약 500명, 재활 치료를 지원받은 경우는 누적 8만여 건에 달한다. 이 밖에도 매년 인공와우 설명회를 개최하며 인공와우 교육과 더불어 자조모임을 마련해 인공와우 환자들을 돕는 데 발벗고 나서왔다.

올해부터는 유소아 난청 환자 중 인공와우 수술 대상자들에게 유전자 검사를 무료로 지원하여 난청 치료의 예후와 방향성도 제시할 계획이다. 정원호 인공와우센터장(이비인후과 교수)는 “고·심도 난청 환자들은 인공와우가 난청으로 인한 고통에서 벗어날 수 있는 거의 유일한 대안”이라며 “누구나 소리를 들을 수 있는 세상을 위하여 연구와 진료에 매진해 나가겠다”고 말했다.