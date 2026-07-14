긴급 기자회견 열고 대시민 사과 공금횡령사건 발생 사실 확인 환수 조치 후 엄중한 책임 조치

[헤럴드경제(김포)=이홍석 기자]이기형 김포시장이 김포FC에서 발생한 58억 원대 공금 횡령 사건과 관련해 공 직기강 확립과 재발 방지를 위한 강도 높은 대책을 발표했다.

이기형 시장은 14일 김포시청에서 긴급 기자회견을 열고 “김포시 출자출연기관에서 중대한 비위가 발생한 데 대해 시민 여러분께 깊이 사과드린다”며 “이번 사건을 계기로 지방공기업과 출자·출연기관 전반에 대한 특별감사를 즉시 실시하겠다”고 밝혔다.

김포시에 따르면 출자출연기관인 (재)김포FC는 지난 13일 내부 직원의 58억 원 이상 공금 횡령 사실을 확인한 뒤 경찰에 신고했으며 같은 내용을 시에 보고했다.

시는 김포FC를 비롯한 모든 지방공기업과 출자·출연기관을 대상으로 회계와 자금 집행, 계약 업무, 보조금 운영, 법인카드 사용 내역, 내부통제 시스템 등 예산이 집행되는 전 분야에 대해 특별감사를 진행할 계획이다.

감사 과정에서 비위 행위나 관리·감독 부실이 확인될 경우 관련자에게 엄중한 책임을 물을 방침이다.

또한 횡령된 공금은 끝까지 추적해 환수하고 관련자에 대해서도 민·형사상 책임을 철저히 묻겠다고 밝혔다.

이 시장은 기자회견에서 “이번 사건은 민선8기 기간 발생한 사안이지만 시민 신뢰 회복과 공직사회 기강 확립은 현재 시정을 맡고 있는 민선9기의 책임”이라며 “개별 기관의 문제가 아닌 공공기관 전반의 혁신을 추진하는 계기로 삼겠다”고 말했다.

또 회계와 감사 시스템을 전면 개선하기 위해 특정인에게 권한이 집중되는 구조를 개선하고 다중 회계 검증 체계를 구축하는 한편 외부 전문가가 참여하는 정기 감사 확대, 내부 신고자 보호제도 강화, 감사 결과의 시민 공개 등을 추진하겠다고 설명했다.

이 시장은 “청렴과 책임행정, 투명행정을 시정 운영의 핵심 가치로 삼아 시민이 공공기관을 다시 신뢰할 수 있도록 근본적인 쇄신에 최선을 다하겠다”며 “사건의 진상을 끝까지 규명하고 책임도 반드시 묻겠다”고 강조했다.