부품사업 매출 2년 새 60% 확대…2030년 3000억 목표 장비 판매 넘어 구독형 서비스·예측정비로 수익구조 전환 북미 딜러망 확대·AI 운영관리 고도화로 애프터마켓 강화

[헤럴드경제=홍석희 기자] 대동이 AI 농업 플랫폼을 기반으로 부품과 애프터마켓(After Market) 사업을 미래 성장축으로 키운다. 농기계 판매 중심에서 벗어나 장비 운영관리와 예측정비, 구독형 서비스 등을 결합한 반복매출(Recurring Revenue) 사업 구조를 강화하겠다는 전략이다.

대동은 올해 부품사업 매출이 약 1300억원으로 지난해(약 1000억원)보다 30% 증가할 것으로 전망된다고 14일 밝혔다. 2024년 810억원과 비교하면 2년 만에 약 60% 성장하는 셈이다. 회사는 2030년까지 부품사업 매출을 3000억원으로 확대한다는 목표도 제시했다.

대동은 AI 농업 플랫폼을 통해 농업 데이터 수집부터 AI 기반 영농 의사결정, 자율 농작업, 장비 운영관리까지 연결하는 체계를 구축하고 있다. 이를 바탕으로 장비 판매 이후에도 부품 교체와 정기 점검, 소프트웨어 업데이트 등을 지속 제공하는 서비스 중심 사업 모델을 확대하고 있다.

부품사업 성장 배경으로는 서비스 정책 강화와 국내외 서비스 채널 확대, 글로벌 공급망 구축, 제품 라인업 확대, AI 기반 장비 관리 고도화 등을 꼽았다.

국내에서는 트랙터 엔진·미션 10년 또는 3000시간 무상보증과 농기계 50시간 무상점검 정책을 운영하고 있으며, 지난해에는 기본 보증기간 이후에도 최대 3년간 보증을 연장하는 워런티 상품을 출시했다.

정비 인프라도 확대하고 있다. 대동은 지난해 판매 기능 없이 정비에 특화한 ‘대동 서비스 마스터점’을 도입했다. 올해 상반기 전남과 충북에 2개점을 개설했으며 하반기에도 2개점을 추가해 서비스 대응력을 높일 계획이다.

해외 공급망도 강화하고 있다. 지난해 미국 워싱턴주 타코마에 약 8900평 규모의 통합 물류창고를 구축해 약 4000개 부품 품목을 보관하고 있다. 대동은 내년까지 물류 처리 역량을 확대하고 AI와 자동화 시스템 도입도 검토할 방침이다.

북미에서는 농기계 브랜드 ‘카이오티(KIOTI)’ 딜러망 확대도 추진 중이다. 지난해 말 기준 약 570개인 딜러를 2030년까지 1100개로 늘려 판매 확대와 함께 부품·정비 수요도 키운다는 전략이다.

해외에서는 스키드로더와 미니굴삭기 등 소형 건설장비를 확대하고 있으며, 국내에서는 AI 트랙터와 드론, 운반로봇 등을 출시해 유지보수와 부품 교체 수요를 늘리고 있다. 또 대동은 ‘커넥트’ 앱을 통해 장비 상태와 정비 이력, 부품 교체 주기를 관리하고, AI 챗봇 ‘AI 대동이’를 활용해 이상 증상 상담과 정비 추천 서비스를 제공하고 있다.

업계에서는 농기계 시장도 자동차 산업처럼 판매 이후 서비스와 부품사업의 중요성이 커지는 추세로 보고 있다. 특히 AI와 텔레매틱스 기술이 확산되면서 예측정비와 원격관리 시장이 새로운 수익원으로 자리 잡을 가능성이 커지고 있다는 분석이다. 대동은 내년까지 정기 점검과 소모품 교체, 원격 진단, 보증 연장 등을 결합한 구독형 서비스 상품도 출시할 계획이다.

이용대 대동 부품서비스사업본부장은 “국내외 텔레매틱스 기반 장비 운영 데이터를 활용해 부품 수요 예측과 예측정비 서비스를 고도화하고 반복매출 기반을 지속 확대하겠다”고 말했다.