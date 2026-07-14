레이스 1, 금호타이어 1위, 2위 포디엄 차지 전기차 전용 레이싱 타이어 ‘이노뷔’ 제공

[헤럴드경제=서재근 기자] 금호타이어는 자사가 후원하는 금호 SL모터스포츠팀, 이레인 모터스포트팀이 현대 N 페스티벌 ‘그란 투리스모 eN1 클래스’ 3라운드에서 압도적인 기술력으로 포디엄을 차지했다고 14일 밝혔다.

지난 11일 강원도 인제스피디움에서 열린 현대 N 페스티벌 3라운드는 주간과 야간, 각각 두 차례의 레이스로 진행됐다. 레이스 1에서는 금호 SL모터스포츠팀의 이창욱 선수가 독보적인 레이스를 펼치며 우승을 차지했다. 2위는 이레인 모터스포트팀의 김진수 선수가 차지, 금호타이어 후원팀이 나란히 1·2위를 차지하는 성과를 거뒀다.

이어 열린 첫 나이트 경기인 레이스 2에서는 금호 SL모터스포츠팀의 이창욱 선수가 3위에 올랐다.

그란 투리스모 eN1 클래스는 국내 최대 규모의 원메이크(단일 차종) 레이스인 ‘현대 N 페스티벌’의 전기차 레이스로 국내 최초 전기차 레이스임과 동시에 전세계 최초로 레이싱 전용 슬릭타이어를 적용한 전기차 레이스다.

금호타이어는 금호 SL모터스포츠팀, 이레인 모터스포트팀, 웬스 인제 포디엄 레이싱팀에 레이싱 타이어를 공급하며, 대회 기간 동안 안정적인 경기 운영을 지원하고 있다.

특히 해당 차량에는 금호타이어의 전기차 전용 타이어 브랜드인 이노뷔가 장착된다. 이노뷔는 금호타이어의 첨단 기술이 집약된 전기차 전용 브랜드로, EV 전용 컴파운드를 적용해 고속 주행 상황에서도 뛰어난 접지력과 안정적인 핸들링 성능을 제공한다.

김영진 금호타이어 연구개발본부장(전무)은 “이번 경기에서 금호타이어 후원팀이 거둔 우수한 성적은 전기차 레이싱 환경에서도 안정적인 성능을 발휘하는 금호타이어의 기술력을 보여주는 의미 있는 결과”라며 “앞으로도 모터스포츠를 통해 축적한 기술과 노하우를 양산용 전기차 타이어 개발에 적극 반영해 고객에게 더욱 안전하고 차별화된 주행 성능을 제공할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

한편, 금호타이어는 최근 광주 광산구에 위치한 광주공장 본관에서 ‘2026년 G.설비구매 협력사 간담회’를 열고, 협력사들을 대상으로 주요 구매정책 추진사항 및 신공장 현황을 소개하고 공급망 ESG(환경·사회·지배구조) 및 탄소관리 정책 및 글로벌 탄소 규제에 따른 기업 대응 방안 등을 공유하는 등 상생경영에 적극 나서고 있다.