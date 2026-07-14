자연어로 대화하며 매매 전략 테스트 수익률, 최대 낙폭 등 시뮬레이션 가능 외부 AI서비스와 연동

[헤럴드경제=박세정 기자] 인공지능(AI)과 대화하며 매매 전략을 테스트해 볼 수 있는 서비스가 등장했다.

디지털자산 거래소 업비트를 운영하는 두나무는 AI 기반 백테스트 도구 ‘업비트 스트래티지 툴킷(Upbit Strategy Toolkit)’ 베타 버전을 출시했다고 14일 밝혔다.

이 서비스는 이용자가 대화체(자연어)로 투자 아이디어를 입력하면 실제 과거 시세 데이터로 검증해 볼 수 있는 도구다. 가상의 투자 전략을 수립하고 검증할 수 있도록 지원한다.

특히 이용자가 개별적으로 사용하는 외부 AI 서비스와 연동해 작동한다는 점이 특징이다. 이용자는 과거 시세 데이터를 바탕으로 해당 전략의 수익률과 최대 낙폭(MDD) 등을 시뮬레이션할 수 있다. 이를 통해 자금을 투입하기 전 해당 전략의 가상 성과를 사전에 점검해 볼 수 있다.

업비트 스트래티지 툴킷은 AI와 백테스트 엔진의 역할을 분리했다. AI가 임의의 가격 데이터를 꾸며내거나 부정확한 계산법을 적용해 왜곡된 결과를 도출하는 ‘AI 환각’ 문제가 발생하는 것을 줄이기 위한 조치다.

AI는 이용자가 자연어로 입력한 매매 아이디어를 계산 가능한 전략 규칙으로 정리하고, 실제 성과 계산은 툴킷에 내장된 백테스트 엔진이 과거 시세 데이터를 바탕으로 수행한다. 임의로 생성된 결과가 아닌, 동일한 조건에서 일관되게 재현 가능한 백테스트 결과를 확인할 수 있다고 두나무 측은 설명했다.

또 상대강도지수(RSI), 이동평균수렴·확산지수(MACD), 볼린저 밴드 등 주요 기술적 지표 15종을 활용할 수 있다. 1초봉부터 1개월 단위 캔들까지 폭넓은 데이터 구간을 분석할 수 있다. 마켓별 수수료와 거래 체결 조건을 반영해 수익률, 최대 낙폭(MDD), 승률 등 주요 성과 지표를 리포트 형태로 제공한다.

이용자는 AI 에이전트와의 대화를 통해 조건을 조정하며 여러 전략을 비교할 수 있다. 예를 들어 “RSI가 30 이하일 때 매수하고 70 이상일 때 매도하는 전략”처럼 아이디어를 입력한 뒤, 기간이나 지표 기준을 바꿔가며 결과 변화를 확인할 수 있다.

아울러 업비트 스트래티지 툴킷은 클로드 코드(Claude Code), 커서(Cursor), 코덱스(Codex) 등 이용자가 개별적으로 사용하는 AI 코딩 에이전트 환경과 연동을 지원한다.

업비트 관계자는 “AI로 백테스트 실행을 위한 진입 장벽은 대폭 낮추고 검증 결과의 재현성은 한층 높인 것이 특징”이라며 “업비트는 앞으로도 지속적인 기술 혁신을 통해 더욱 고도화된 시스템과 효율적인 이용 환경을 제공하기 위해 노력하겠다”고 덧붙였다.

업비트 스트래티지 툴킷은 백테스트 도구로, 특정 투자 전략을 추천하거나 수익을 보장하진 않는다.

한편, 두나무는 AI가 투자자의 의도를 이해하고 스스로 디지털자산을 매매하는 ‘AI 투자’ 서비스를 올 상반기 본격 도입하는 등 AI 기술 적용을 확대하고 있다.