저소득 아동 생활·교육·의료 지원
[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 화순전남대학교병원(병원장 이완식)은 최근 초록우산 전남지역본부에 ‘한 끼의 나눔’ 캠페인 후원금 4천842만 원을 전달하며 17년째 이어지고 있는 임직원 나눔의 뜻을 다시 한번 실천했다.
‘한 끼의 나눔’ 캠페인은 임직원들이 한 끼 식사 비용을 아껴 매월 일정 금액을 기부하는 사회공헌 활동이다. 2009년 시작된 이후 지역 저소득 가정 아동의 생활비와 교육비, 의료비를 꾸준히 지원해오고 있다.
올해 캠페인에는 신규 후원자 9명과 후원금 증액 참여자 5명 등 총 14명이 새롭게 동참했다. 이에 따라 현재 정기 후원에 참여하는 임직원은 모두 378명으로 늘어났다.
2009년 캠페인 시작 이후 현재까지 누적 후원금은 5억 4,752만원에 달한다. 이 후원금은 초록우산을 통해 전남지역 저소득 가정 어린이들의 생활비와 교육비, 의료비를 지원하는 데 사용되며 도움이 필요한 아동들의 건강한 성장과 꿈을 응원하는 든든한 버팀목이 되고 있다.
이날 전달식에서는 후원금 전달과 함께 신규 단체 후원에 참여한 중앙수술실에 ‘나눔현판’을 전달하며 병원 내 자발적인 나눔 문화 확산을 독려했다.
김유성 초록우산 전남지역본부장은 “17년 동안 변함없이 나눔을 이어온 화순전남대병원 임직원들의 따뜻한 마음에 깊이 감사드린다”며 “소중한 후원금은 도움이 필요한 지역 아동들에게 희망을 전하는 데 소중히 사용하겠다”고 말했다.
문경섭 진료부원장은 “한 끼의 나눔은 금액의 크기보다 어려운 이웃을 생각하는 임직원들의 따뜻한 마음이 모여 만들어낸 소중한 실천이다”며 “지역사회와 함께하는 공공의료기관으로서 나눔과 상생의 가치를 꾸준히 실천해 나가겠다”고 밝혔다.
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