선거 규정 개편 예고 대한체육회와 궤 같이

[헤럴드경제=조용직 기자] 한국 축구의 쇄신을 위해 출범한 K-축구 혁신위원회(이하 혁신위)가 대한체육회의 회원단체 선출 기한 연장 방침을 전제로 움직인다.

혁신위는 13일 오후 국립현대미술관 서울관 대회의실에서 박지성 공동위원장 주재로 2차 회의를 열고 이같이 뜻을 모았다. 이날 회의는 비공개로 2시간가량 진행됐으며, 회의 직후 박 위원장이 직접 브리핑에 나섰다

박 위원장은 “대한체육회에서 60일 이내 신임 회장을 선출하도록 한 회원 종목단체 규정을 개정해 불가피한 사유가 있는 경우 선출 기한을 연장할 수 있도록 제도적으로 지원하기로 했다”고 밝혔다.

대한체육회는 당장 14일부터 절차를 밟아 이달 내로 규정 개정을 완료할 예정이다. 혁신위는 이에 맞춰 대한축구협회의 정관 개정안과 선거제도 개선안을 마련해 차기 회의에서 본격적으로 논의한다는 방침이다.

앞서 최휘영 문화체육관광부 장관은 지난달 29일 소셜미디어를 통해 “일각에서 축구협회의 신임 회장 선출과 관련해 기존 정관에 따라 예전과 동일한 방식으로 할 수밖에 없다는 염려가 있는 것으로 들었다”며 기존 정관대로 축구협회 회장 선서를 치르지 못한다고 사실상 못을 박았다.

현재 한국 축구 대표팀은 협회장과 사령탑이 모두 공석이다. 13년 5개월여 동안 축구협회를 이끌어온 정몽규 회장이 5월 29일 성명을 통해 2026 북중미 월드컵 이후 사퇴하겠다는 뜻을 밝혔고, 홍명보 국가대표팀 감독 역시 본선 조별리그에서 탈락해 32강 진출에 실패한 뒤 자진 사퇴했다.

박 위원장은 “축구 팬들이 기존 회장 선거 방식에 불신을 안고 있는 만큼, 이를 해소하고 많은 사람에게 신뢰받는 환경을 구축해야 한다”며 “그래야 다음 집행부가 신뢰 속에서 업무를 제대로 추진할 수 있을 것이라는 기대를 담아 내린 결정”이라고 설명했다..

이날 2차 회의에는 1차 회의와 마찬가지로 박지성 위원장을 비롯해 최휘영 문화체육관광부 장관, 이영표·박주호 축구 해설위원, 유승민 대한체육회장, 김승희 대한축구협회 전무이사, 조연상 한국프로축구연맹 사무총장, 유영근 변호사, 김대희 부경대 교수가 위원으로 참석했다.

한시적으로 운영되는 혁신위는 북중미 월드컵 직후 제기된 축구계 안팎의 전면 쇄신 요구에 발맞춰 K-축구 지배구조(거버넌스) 개선, 유소년 육성, 첨단 시스템 도입 등 한국 축구의 미래 경쟁력 강화를 위한 주요 과제를 논의하며, 앞으로 매주 회의를 이어갈 계획이다.