백지영의 유튜브 채널서

[헤럴드경제=한지숙 기자] 가수 백지영의 남편인 배우 정석원이 “SK하이닉스가 무엇이냐”고 말해 화제가 되고 있다.

13일 연예계에 따르면, 지난 10일 백지영의 유튜브 채널에는 ‘전 국민이 아는 하이닉스가 뭔지 모르는 뇌순남 정석원’이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 정석원은 서울대학교 출신 제작진을 향해 “그럼 전교 1등 했냐”라고 물었다.

다른 제작진 한 명이 “(SK)하이닉스 지원하려다가 저희 회사 왔다더라”라고 설명하자 정석원은 “하이닉스가 뭐야? 어디예요?”라고 물어 주변을 당황하게 만들었다.

정석원은 “(백지영 유튜브 제작사)의 라이벌 회사? 게임 회사?”라며 어리둥절한 표정을 지었다.

제작진이 “무슨 회사일 것 같냐”고 묻자 백지영은 “이 사람은 속세와 단절돼 있다”고 남편을 대신해 답변에 나섰다.

정석원이 “하이네켄 있는 곳 아니냐”고 추측하자 제작진은 백지영에게 “괜찮냐”라고 했고, 백지영은 “난 너희가 지켜줄 거라 믿는다”라고 말하 웃었다.

서울대 출신 제작자는 백지영의 부탁을 받고 “반도체 회사”라고 설명했다. 백지영은 “다 말해주지 말아라. 끝까지 맞혀보라고 하자. ‘삼성’전자처럼 ‘무슨무슨’하이닉스냐”고 하이닉스 앞 글자를 물었고, 정석원은 “모르겠다”고 답했다.

백지영이 “들어본 적 있을 거다. 우리나라에서 되게 큰 기업”이라고 힌트를 주자 정석원은 그때서야 “SK?”라고 답을 맞혔다.

한편 백지영은 2013년에 9살 연하인 정석원과 결혼했고, 2017년에 딸을 품에 안았다.