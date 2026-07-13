[헤럴드경제=김주리 기자] 유럽을 덮친 기록적인 폭염이 유통업계에도 직격탄을 날리고 있다. 유니클로를 비롯한 주요 소매업체들은 냉방시설 문제와 매장 운영 차질, 소비 위축 등으로 매출에 영향을 받고 있는 것으로 나타났다.

9일(현지시간) 영국 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 유니클로 모기업 패스트리테일링은 지난 5월부터 이어진 유럽 폭염으로 소비자들의 쇼핑 패턴이 달라지면서 실적에 영향을 받았다고 밝혔다.

오카자키 다케시 패스트리테일링 최고재무책임자(CFO)는 이날 분기 실적 발표에서 일부 유럽 매장이 폭염으로 인해 일시적으로 영업을 중단했고, 무더위 탓에 외출을 줄인 소비자들이 늘면서 매출에도 영향을 미쳤다고 설명했다. 실제 지난달 말에는 일부 매장이 폭염으로 영업시간을 단축하기도 했다.

오카자키 CFO는 “유럽 도시의 냉방 시스템은 이 정도의 폭염을 감안해 설계되지 않았기 때문에 일시적으로 극도로 위험한 상황이 발생했다”며 “이 기간 동안 영업을 할 수 없었던 매장들이 있었다”고 말했다.

패스트리테일링은 향후 비슷한 상황에 대비해 매장 운영 체계와 공급망을 점검하고, 폭염 이후 빠르게 영업을 재개할 수 있는 시스템을 재정비할 계획이다. 아울러 유럽 매장의 냉방 설비를 점검하는 한편, 더운 날씨에 적합한 기능성 의류 개발도 계속 추진할 방침이다.

폭염 피해는 유니클로만의 문제가 아니었다.

영국 베이커리 체인 그렉스(Greggs)는 영국 내 11개 매장의 영업을 이틀간 중단했고, 영국 유통업체 막스앤스펜서(M&S)는 냉장 설비 고장에 대비해 최고기온이 섭씨 45도까지 오르는 상황을 가정한 대응 계획을 마련하고 있다. 글로벌 SPA 브랜드 H&M 역시 길어지는 무더위를 고려해 의류 라인업 조정을 검토 중이다.

다만 장기적으로는 이번 폭염이 유니클로에는 새로운 기회가 될 수 있다는 분석도 나온다.

일본의 무덥고 습한 여름 환경을 고려해 개발한 통기성과 기능성을 갖춘 의류에 대한 수요가 유럽에서도 빠르게 늘어나고 있기 때문이다.

실제 패스트리테일링의 지난 5월 말 기준 분기 순이익은 전년 동기보다 39.1% 증가한 1467억엔(약 1조3640억원)을 기록했다. 일본 외 지역의 견조한 성장과 유럽·미국 신규 매장 확대가 실적 개선을 이끌었다는 평가다.

회사가 올해 연간 매출 목표인 3조9700억엔을 달성할 경우 글로벌 SPA 브랜드 자라의 모기업 인디텍스에 이어 세계 패션업계 2위에 오를 것으로 전망된다.

FT는 “유럽은 유니클로의 가장 빠르게 성장하는 지역으로, 미국과 함께 향후 성장의 원동력으로 자리 잡고 있다”고 분석했다.

반면 일본 시장에서는 부진이 이어졌다. 일본 내 매출은 지난해 같은 기간보다 14% 감소했다. 예상보다 서늘했던 6월 날씨로 여름 의류 판매가 둔화했고, 엔화 약세에 따른 가격 인상도 소비 심리에 부담을 준 것으로 FT는 분석했다.

업계에서는 기후변화로 폭염이 일상화되면서 유통업체들의 경쟁력도 상품뿐 아니라 냉방 인프라와 공급망 대응 능력에 의해 좌우될 것으로 보고 있다. 기능성 의류 수요 확대와 함께 기후 환경에 맞춘 매장 운영 전략도 글로벌 유통기업들의 새로운 과제로 떠오르고 있다.