통영적십자병원 무료 순회진료 사업 ‘찾아가는 누구나진료센터’ 11년째 지원 “의료안전망 강화 지속 지원”

[헤럴드경제=서재근 기자] 고려아연이 지역사회 의료안전망을 강화하기 위해 통영적십자병원 무료순회진료 사업 ‘찾아가는 누구나진료센터’를 후원해 도서지역 주민 2000여 명에 무상진료를 제공했다고 13일 밝혔다.

통영적십자병원의 찾아가는 누구나진료센터는 고려아연이 후원하고 사회복지공동모금회가 지원하는 사업이다. 도서지역 의료취약계층의 경제적 부담을 경감하고, 지역사회 의료안전망을 강화하는 데 기여하자는 취지로 11년째 이어지고 있다.

통영적십자병원은 고려아연의 후원금을 활용해 지난해 6월부터 이달까지 14차례에 걸쳐 통영시·고성군·거제시 의료취약계층 1910명을 대상으로 무료 순회진료를 실시했다. 진료과목은 내과와 마취통증의학과, 신경외과, 정형외과다. 의사·간호사 등 20여 명으로 구성된 진료팀이 매회 투입돼 진료상담과 처방, 투약, 만성질환 관리 등 다양한 의료서비스를 제공했다.

무료 순회진료와 별개로 100여 명을 대상으로 ‘원내 뇌혈관질환 MRI 정밀 종합검사’도 실시했다. 순회진료팀 방문이 어려운 원거리 섬의 지역주민 100여 명을 대상자로 선정했다.

고려아연 관계자는 “이번 사업이 도서지역의 의료취약계층의 복지 사각지대를 해소하고 지역 주민들의 건강을 지키는 데 도움이 되었길 바란다”며 “앞으로도 지역사회 의료안전망 강화를 위해 지속적인 지원을 이어갈 것”이라고 말했다.

고려아연은 찾아가는 누구나진료센터 사업 지원 등을 위해 매년 사회복지공동모금회에 30억원 상당의 기부금을 전달하고 있다. 지난해 기준 사회복지공동모금회에 전달한 기부금은 누적 397억원에 달한다.

한편, 고려아연은 지난 8일 온산제련소 임직원들이 울산 울주군 중증장애아동 보육·재활치료 시설인 수연재활원을 방문해 환경정화 봉사활동에 참여하는 등 기업의 사회적 책임을 다하기 위해 다양한 사회공헌활동을 이어가고 있다.