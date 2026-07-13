대학생 35명 구청, 복지관 등에서 업무 보조

[헤럴드경제=박종일 선임기자]진교훈 서울 강서구청장이 13일 ‘2026년 여름방학 대학생 행정인턴’으로 첫발을 내디딘 35명의 대학생들을 격려했다.

진 구청장은 “여름방학을 맞아 하고 싶은 일이 많았을 텐데도 행정인턴에 지원한 학생들이 기특하다”며 “행정과 복지가 구민 삶에서 어떤 역할을 하고, 어떤 영향을 미치는지 직접 경험하는 뜻깊은 시간이 되길 기대한다”고 말했다.

이어 “행정인턴을 통해 미래의 꿈을 키우고 진로에 대한 시야를 넓히는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 더 많은 학생들이 충분한 경험을 쌓고, 진로를 설계해 보는 기회를 가질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.

구는 이날 구청에서 ‘2026년 여름방학 대학생 행정인턴 오리엔테이션’을 개최했다.

대학생 행정인턴은 구청을 비롯해 동주민센터, 종합사회복지관 등에서 업무를 보조하면서 행정·복지 현장을 경험하게 된다.

이번 행정인턴에는 총 259명이 지원해 7.4대 1의 경쟁률을 보였다. 학생들은 오는 8월 7일까지 주 5일, 하루 5시간씩 약 1달간 근무한다. 급여는 식비 포함 최대 145만 원이 지급된다.