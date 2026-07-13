500㎖·2ℓ 제품 판매…현지 맞춤형 디지털 마케팅도

[헤럴드경제=정찬수 기자] 제주삼다수가 중국 주요 이커머스 플랫폼 징동닷컴(JD.com)에 브랜드관을 열었다고 13일 밝혔다.

제주삼다수는 GS글로벌과 수출 계약을 체결하고, 113톤 규모의 초도 물량을 중국에 선적했다. 이번 브랜드관을 통해 중국 온라인 소비자와 접점을 넓힌다는 구상이다.

중국 병입수 시장은 2024년 약 328억달러 규모로 추산되는 대형 시장이다. 자연 수원지와 품질을 중시하는 소비 트렌드가 확산되면서 프리미엄 생수 시장이 커지고 있다.

제주개발공사는 브랜드관에서 제주삼다수 500㎖와 2ℓ 제품을 선보인다. 징동닷컴 물류 시스템을 통해 중국 내 약 80~90% 지역으로 배송이 가능하다.

8일 기준 브랜드관 내 제주삼다수 제품 호평률은 100%다. 구매자들은 “물맛이 부드럽다”, “한국에서 마셔본 브랜드를 중국에서도 살 수 있어 반갑다”는 반응이다.

강성훈 제주개발공사 사장직무대행은 “깨끗한 물맛과 안정적인 품질관리 체계를 바탕으로 2035년 글로벌 수출 10만톤 달성이라는 목표를 향해 나아가겠다”고 말했다.