행안부 주관 340개 재난관리책임기관 평가 재난 조직·인력 운영과 사고 예방·대응 높은 점수

[헤럴드경제=홍석희 기자] 한국산업단지공단이 행정안전부가 주관한 ‘2026년 재난관리평가’에서 최고 등급인 ‘우수’ 등급을 받았다고 13일 밝혔다.

재난관리평가는 ‘재난 및 안전관리 기본법’에 따라 재난관리책임기관의 대응 역량을 종합적으로 진단하는 제도다. 올해는 중앙부처 30곳과 공공기관 67곳, 지방자치단체 243곳 등 총 340개 기관을 대상으로 평가가 진행됐다.

평가 항목은 재난 예방과 대비, 대응, 복구 등 재난관리 전 단계에 걸친 기관별 역량이다. 평가 결과는 우수·보통·미흡 등 3개 등급으로 나뉜다.

산단공은 안전관리군 공공기관으로 기관의 재난상황 대응 역량과 실제 재난·사고 예방 및 대응 사례, 재난관리 조직·인력 운영의 적절성 등에서 높은 평가를 받았다.

산업단지 재난사고 예방과 현장 대응을 위해 재난관리 전담 조직을 강화하고, 입주기업을 대상으로 안전관리 지원과 안전문화 확산 활동을 추진한 점도 평가에 반영됐다.

산업단지 내 위험 요인을 사전에 점검하고 지방자치단체와 소방 등 유관기관과 협력체계를 구축해 현장 대응의 실효성을 높인 점도 성과로 꼽혔다.

이상훈 산단공 이사장은 “산업단지 재난사고 예방과 현장 대응 역량을 강화하기 위해 전사적으로 노력한 결과”라며 “국민과 기업이 신뢰할 수 있는 안전한 산업단지를 만들기 위해 재난안전관리 체계를 고도화하겠다”고 말했다.