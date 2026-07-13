전남청사 임시회 시정연설 시민주권으로 혼선 최소화

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 민형배 전남광주통합특별시장은 13일 “시민주권으로 통합 초기의 불안과 혼선을 최소화하겠다”고 밝혔다.

민 시장은 이날 전남광주통합특별시의회 전남청사에서 열린 제2회 임시회 시정연설에서 “시민께서는 큰 기대와 함께 적잖은 걱정도 함께 가지고 계신다”며 “시민의 제안과 의회의 논의를 정책과 예산으로 연결하겠다”고 말했다.

이어 “의회는 출범과 동시에 전남광주통합특별시 글로벌 반도체 전략 투자 지원에 관한 조례안을 1호 조례로 의결해 주셨다”며 “통합특별시도 전남광주 반도체 전략위원회를 출범시켜 지역 자원의 대응 체계를 세웠고, 업무를 전담할 전남광주 반도체 산업 지원단도 즉각 구성해 운영하고 있다”고 말했다.

민 시장은 “이제는 기업이 오기만을 기다리지 않겠다”며 “전남광주가 전력, 용수 공급, 교통 물류망의 인재 양성과 정주 여건을 패키지로 설계하겠다”고 약속했다.

민 시장은 “취임 이후 가장 먼저 민생 지원 및 통합 100일 실행 계획을 결재했고 그 안에 균형 발전 기금 설치와 운영 방안도 담았다”며 “균형 발전 기금은 통합의 성과가 특정 지역에만 머물지 않도록 하는 첫 제도적 장치가 될 것이다”고 강조했다.

이어 “섬과 농산어촌 시민들에게는 교통, 의료, 교육, 문화의 최소 기준을 높이겠다”며 “응급 의료 공백을 줄이고 교통 불편을 덜고 생활 서비스의 사각지대를 메우겠다”고 말했다.

또 “출범 초기에 혼선을 줄이고 핵심 과제를 속도감 있게 추진하기 위한 조직 개편과 후속 조치를 열심히 준비하고 있다”며 “준비가 마무리되는 대로 의회에 충분히 설명해 드리고 성실하게 논의에 임하겠다”고 말했다.

민 시장은 “초기 100일은 특별시의 기반을 다지는 시간이자 시민들께 방향성과 실행력을 증명해야 하는 이른바 골든타임”이라며 “통합특별시의 초기 기반이 빠르게 그러나 충분한 논의 속에서 안정적으로 자리 잡을 수 있도록 함께 힘을 모아달라”고 당부했다.