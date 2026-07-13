피해자 측 처벌불원 의사 따라 종결 전망

[헤럴드경제=전새날 기자] 광주제일고등학교(광주일고)와 경기 중 5·18 민주화운동을 조롱하는 응원 구호로 논란을 빚은 배재고등학교 사건이 불송치될 전망이다.

박정보 서울경찰청장은 13일 열린 정례 기자간담회에서 배재고 야구부원의 모욕 혐의 수사에 대해 “배재고가 최근 광주일고를 찾아가 사과했고 피해자 측에서도 처벌을 원하지 않는다는 의사를 밝혔다”며 “피해자가 처벌을 원하지 않으면 처벌할 수 없는 범죄인 만큼 공소권 없음으로 사건을 마무리할 예정”이라고 밝혔다.

박 청장은 “이번 사건은 일반인의 진정으로 수사가 시작된 사안”이라며 “진정을 제기한 민원인이 진정 취소장을 제출하겠다는 의사를 밝혔다”고 설명했다.

앞서 배재고 야구부는 지난 6월 29일 열린 전국고교야구대회 경기에서 5·18 민주화운동을 희화화한 응원 구호를 외쳐 논란을 빚었다. 이후 광주 지역 사회를 중심으로 비판이 확산했고 관련 고발과 진정이 이어지면서 경찰이 수사에 착수했다.

배재고는 지난 6일 광주제일고를 방문해 공식으로 사과하고 국립5·18민주묘지도 참배했다. 학교 측은 재발 방지 대책을 마련하겠다는 입장을 밝혔으며 광주일고 측도 사과를 수용하고 처벌을 원하지 않는다는 뜻을 전했다.