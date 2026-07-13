[헤럴드경제=민성기 기자] 배우 윤경호가 SBS 금토드라마 ‘김부장’ 시청률 공약인 13시간 묵언수행을 시작했다.

윤경호는 13일 자신의 소셜미디어에 “오늘 아침 7시 묵언수행 시작했습니다!”라는 글과 함께 영상 하나를 게재했다.

그는 영상에서 “나 윤경호는 감사한 마음을 담아, 양심에 따라 한 치의 거짓도 없이 카메라가 함께하지 못하는 샤워 공간이나 화장실 등 개인적인 장소를 포함해서 모든 순간 성실히 수행할 것을 선서합니다”라며 묵언수행 시작 전 선서를 했다.

이어 13시간이 기록된 타이머를 누르며 묵언수행을 시작했다.

앞서 윤경호는 SBS 금토드라마 ‘김부장’ 제작발표회에서 “시청률 10%만 넘어도 대박이지만, 소지섭 씨가 13년 만에 SBS에 컴백한 만큼 13%를 넘기면 13시간 동안 묵언수행을 하겠다”라며 공약을 내세웠다. ‘김부장’은 방송 2회 만에 시청률 두 자릿수를 넘겼다.

‘김부장’은 세상에서 가장 평범한 아빠가 하나뿐인 딸을 되찾기 위해 세상에서 가장 위험한 남자가 되어 싸우는 아빠 유니버스 복수 액션극이다. 극 중 윤경호는 박진철 역을 맡았다. 박진철은 해병전우연합회 봉사단원. 김부장(소지섭)의 오랜 친구다.

지난달 26일 첫 방송한 ‘김부장’은 시청률 9.5%로 출발했다. 이어 2회 15.7%, 3회 18.8%, 4회 21.6%, 5회 20.5%, 6회 22.3%를 기록했다. 특히 6회 만에 최고 시청률을 갈아치웠다.

윤경호는 이날 묵언수행 중 SBS 파워FM ‘두시탈출 컬투쇼’에도 출연한다. ‘두시탈출 컬투쇼’가 끝난 뒤 묵언수행 팬사인회도 진행할 예정이다.