‘재정위기 대책 보고회’에서

[헤럴드경제=박준환 기자]구리시(시장 신동화)가 지난 10일 어려운 재정 여건을 극복하고 지속 가능한 재정 운영 기반을 마련하기 위해 ‘재정위기 대책 보고회’를 개최했다.

이번 보고회에서는 재정위기 극복을 위한 추진 방안으로 ▷세출예산 및 이월 사업 전면 재검토 ▷신규 세외수입 적극 발굴 ▷상하수도 요금 및 종량제봉투 가격 등 공공요금의 단계적 현실화 ▷지방세 및 세외수입 체납액 징수 강화 등을 제시했다.

시는 이를 위해 건전재정 특별팀을 구성해 2026년 하반기 추가경정예산에서 최소 500억원, 2027년도 본예산에서는 최소 1000억원 이상의 재원을 확보한다는 목표를 세웠다.

확보된 재원은 법정·의무적 경비 등 시가 우선으로 부담해야 하는 필수 재정수요에 활용할 계획이다. 다만, 재정 효율화 과정에서도 시민 생활과 직결되는 복지 예산은 축소하지 않을 예정이다.

신동화 구리시장은 “재정위기를 극복하기 위해서는 불필요한 행정비용을 과감히 줄이고, 한정된 재원을 더욱 효율적으로 활용하는 것이 무엇보다 중요하다”며 “재정 혁신을 통해 현재의 위기를 슬기롭게 극복하고, 시민에게 꼭 필요한 사업은 흔들림 없이 추진해 나가겠다”고 말했다.