유해란, 에비앙챔피언십 우승 메이저 연속 제패… 7년만 대기록 연장전서 ‘버디’…헨더슨 ‘파’ 따돌려 ‘한국선수, 시즌 메이저 2승’ 세번째

유해란이 LPGA투어 메이저 대회를 연달아 제패하는 위업을 달성했다.

유해란은 12일(현지시간) 프랑스의 에비앙레뱅의 에비앙 리조트 골프클럽(파71)에서 열린 시즌 네 번째 메이저 대회 아문디 에비앙 챔피언십(총상금 910만달러) 마지막 날 4라운드에서 브룩 헨더슨(캐나다)과 연장전까지 가는 접전 끝에 우승했다.

이날 이븐파 71타를 친 유해란은 헨더슨과 최종 합계 19언더파 265타로 동타를 이룬 뒤 18번 홀(파5)에서 치러진 연장전에서 버디를 잡아 파에 그친 헨더슨을 따돌렸다.

지난달 시즌 세 번째 메이저 대회 KPMG 여자 PGA 챔피언십에서 우승한 유해란은 2주 만에 또 메이저 우승컵을 들어 올리며 우승 상금 140만달러(약 21억원)를 받았다.

한국 선수가 한 시즌에 메이저 대회 2승 이상을 올린 것은 2013년 박인비, 2019년 고진영에 이어 3번째다. 7년 만에 나온 대기록이다.

유해란은 또 이 대회가 메이저 대회로 승격된 2013년 이후 김효주(2014년), 전인지(2016년), 고진영(2019년)에 이어 우승한 네 번째 한국 선수로 기록됐다.

유해란은 같은 챔피언 조에서 경기한 이와이 아키(일본)에 3타차, 헨더슨과는 7타차로 앞선 채 4라운드를 시작해 손쉬운 우승이 예상됐다. 하지만 유해란이 보기 1개만을 기록하며 부진한 사이, 이와이와 헨더슨이 맹추격했다.

결국 16번 홀까지 치른 챔피언조 3명의 선수가 나란히 공동 선두가 되는 팽팽한 접전으로 번졌다.

유해란은 연장전이 치러진 18번 홀에서 페어웨이에서 친 두 번째 샷을 그린 위에 올린 뒤 침착하게 2퍼트로 마무리하며 버디를 잡았다. 티샷을 러프로 보낸 헨더슨은 세 번째 샷도 그린 주위 러프에 놓였고, 우승컵을 유해란에게 넘겨줬다.

유해란은 우승 뒤 인터뷰에서 “퍼트가 안 들어가 너무 힘들었다”며 “모든 퍼트를 놓쳤지만 연장전 마지막 퍼트에 성공했기에 신에게 감사드린다”고 말했다.

조용직 기자