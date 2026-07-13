[헤럴드경제=문이림 기자] 코스피가 13일 급락하면서 프로그램매도호가 일시효력정지(사이드카)가 발동됐다.
moon@heraldcorp.com
입력 2026-07-13 10:38:28
헤럴드경제 검색 선호 매체 추가
영문번역
[헤럴드경제=문이림 기자] 코스피가 13일 급락하면서 프로그램매도호가 일시효력정지(사이드카)가 발동됐다.
삼성전자 노조 “노봉법 따라 메가 프로젝트도 교섭대상…경영진도 ‘부담된다’고 해”
[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성전자 최대 노조인 초기업노조 삼성전자 지부가 삼성전자가 정부의 ‘메가 프로젝트’ 일환으로 광주 반도체 팹 2기 신설 등을 포함해 국내에 약 2655조원을 투자하겠다고 한 내용을 두고 “(삼성전자) 경영진도 부담스러워한다고 사측이 밝힌 바 있다”며 속도 조절이 필요하다고 주장했다. 그러면서 노란봉투법에 따라 내년도 교섭에 ‘메가
[영상] “추신수 사는 곳인데 9억 급락?” 청라 140평집, 어쩌다 [부동산360]
골프에 진심이신 분들이라면 인천 청라의 고급 골프장 내 위치한 한 단독주택이 감정가가 약 30억원에 첫 경매가 유찰되고 가격이 20억원 초반대로 떨어졌다고 하는데 베어즈베스트GC 안에 위치한 3층 규모 단독주택은 감정가가 약 30억원에 첫 경매가 이뤄져 가격이 20억원 초반대로 떨어졌다고 하는데 권리상 하자가 전혀 없는 이 물건은 어떤 이유로 유찰된 건지 자세한 내용을 영상에서 확인하실 수 있습니다.
“임영웅 나오는 꿈 3일 연속 꿨는데”…복권 1등 ‘5억 당첨’
[헤럴드경제=장연주 기자] 가수 임영웅이 나오는 꿈을 3일 연속 꾸고 나서 5억원의 복권에 당첨된 사연이 전해져 눈길을 끈다. 9일 복권수탁사업자 동행복권에 따르면, 스피또1000 107회차 1등 당첨자 A씨는 세종시 새내로에 있는 한 복권 판매점에서 스피또1000을 샀고, 당첨금 5억원을 받게 됐다. A씨는 인터뷰에서 “최근 꿈에 후광이 비치며 환하게 빛나는 가수 임영웅 씨가 사흘 연속으로 나왔다”며 “함께 인사를 나누고 즐거운 시간을 보내는 꿈이었다”고 말했다. A씨는 “배우자에게 꿈 이야기를 하자 ‘길몽인 것 같다’고 해 그날 동생과 함께 복권 판매점에 들러 스피또1000을 구매하게 됐다”고 설명했다. 집으로 돌아간 A씨는 동생과 함께 복권 당첨 여부를 확인했다. 처음에는 5000원에 당첨된 줄 알았는데, 복권을 다시 본 동생이 “5억 당첨이야”라고 외쳐 1등에 당첨된 사실을 알게 됐다. 그는 “당첨된 순간 너무 놀라고 얼떨떨해 믿기지 않았고, 한동안 아무 말도 나오지 않았다”
김흥국이 16억에 낙찰받은 그집, 50억이 됐다…하정우·민호도 반한 잠원 빌라 [초고가 주택 그들이 사는 세상]
서울 서초구 잠원동은 ‘메이플자이’, ‘오티에르신반포’, ‘아크로리버뷰’ 등 한강변을 중심으로 고가 단지들이 촘촘히 들어서있는 아파트 중심의 부촌으로 ‘띠에라하우스’는 철저한 프라이빗 주거 형태와 영구적 한강 조망권을 무기로 오랜 기간 자산가들의 선택을 받았다.