[헤럴드경제=김주리 기자] 원/달러 환율이 이달 들어 1,400원대로 내려오자 저가 매수에 나선 개인과 기업 자금이 몰리면서 은행 달러예금이 9조원 가까이 불어난 것으로 나타났다.

12일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 시중은행의 달러예금 잔액은 지난 9일 기준 총 709억400만달러로 집계됐다.

이는 2022년 12월 말(744억1600만달러) 이후 약 3년 6개월 만의 최대 규모다. 9일 오후 3시30분 환율(1,501.4원)을 적용하면 약 106조4000억원 수준이다.

달러예금은 최근 몇 달간 꾸준한 증가세를 이어왔다. 3월 말 587억6300만달러였던 잔액은 4월 말 618억1700만달러, 5월 말 629억8천900만달러, 6월 말 650억4400만달러로 늘어난 데 이어 이달 들어서도 빠르게 증가했다.

특히 이달 들어 7거래일 동안만 58억6000만달러(약 8조8000억원)가 늘었다. 이는 6월 한 달 증가액(20억5600만달러)의 약 2.8배에 달하는 규모다.

개인과 기업 모두 달러 보유를 확대했다. 개인 달러예금은 9일 기준 122억2천만달러로 6월 말보다 2억4400만달러(약 2%) 증가했다.

환율 급등기였던 지난 두 달 동안 차익 실현 등의 영향으로 8억1300만달러가 줄었지만, 최근 환율이 하락하면서 다시 매수세가 유입된 것으로 풀이된다.

실제 이달 들어 5대 은행의 원화→달러 일평균 환전 금액도 793만달러로, 6월 일평균 408만달러보다 크게 늘었다.

기업들의 달러 보유도 확대됐다. 기업 달러예금은 이달 들어 586억8500만달러로 6월 말보다 56억1700만달러(약 11%) 증가하며 넉 달 연속 증가세를 이어갔다.

이 역시 총액 기준으로는 2022년 12월 말(620억5400만달러) 이후 가장 큰 규모다.

한 시중은행 관계자는 “수입 대금 결제, 해외 투자 및 환 리스크 관리 차원에서 기업의 외화 보유 수요가 계속 커지고 있다”고 말했다.

다만 최근에는 달러를 매도하려는 움직임도 일부 감지된다. SK하이닉스의 미국주식예탁증서(ADR) 나스닥 상장 등을 계기로 환율 하락 기대가 커진 영향으로 풀이된다.

다른 시중은행 관계자는 “달러예금 잔액이 7월 초에 정점을 찍고 최근에 줄었다”면서 “특히 기업 예금이 많이 줄었는데, 정부가 기업의 외환 판매를 독려하고 환율이 내려가자 일부 매도한 것으로 보인다”고 말했다.

실제 원/달러 환율은 이달 초 1,560원에 육박했다가 약 60원 하락했다. 지난 11일 오전 6시 종가는 1,498.5원으로 전날보다 11.0원 내렸고, 지난 2일 주간거래 종가(1,555.8원)와 비교하면 57.3원 낮은 수준이다.

지난 8일에는 장중 1,498.1원까지 떨어지며 약 한 달 만에 1,500원선을 밑돌았고, 이후에도 장중 1,500원 아래에서 거래가 이어졌다.

시장에서는 외환당국의 개입 경계감과 함께 SK하이닉스 ADR 상장을 앞둔 선물환 매도 물량이 환율 하락을 이끈 요인으로 보고 있다.

SK하이닉스는 ADR 공모가를 주당 149달러로 확정해 총 265억700만달러(약 40조원)를 조달했다. 이는 지난달 우리나라 무역수지 흑자(약 362억달러)의 70%를 웃도는 규모다.

국제금융센터는 최근 보고서에서 “SK하이닉스는 대규모 환전에 따른 외환시장 충격을 피하기 위해 조달 자금을 일정 기간에 걸쳐 분산해 유입할 것으로 보인다”면서 “상장을 앞두고 선물환 매도를 한 것으로 보이며, 이를 통해 이미 환율 하락에도 영향을 줬다”고 분석했다.

민경원 우리은행 이코노미스트는 “SK하이닉스의 ADR 상장으로 하루에 10억달러에 달하는 신규 달러 유동성 공급이 예정되면서, 수출 및 중공업체의 선제적인 달러 매도 물량을 유인할 수 있다”고 전망했다.

환율이 단기간에 큰 폭으로 하락하면서 개인은 저가 매수에, 기업은 환리스크 관리에 나서는 등 시장 참여자들의 움직임도 엇갈리는 모습이다. 향후 환율 방향과 SK하이닉스 ADR 자금 유입 속도에 따라 달러예금 증가세가 이어질지 여부에도 관심이 쏠릴 전망이다.