친환경 공단 KEPZ, 생물다양성 보호 등 환경 분야 공로 인정

[헤럴드경제=강승연 기자] 영원무역그룹이 방글라데시에 조성·운영 중인 한국수출가공공단(KEPZ)이 방글라데시 정부가 수여하는 ‘2025 국가식목상(National Tree Plantation Award 2025)’을 수상했다.

지난 9일 방글라데시 수도 다카에서 열린 시상식에서 성기학 영원무역그룹 회장은 KEPZ를 대표해 타리크 라흐만(Tarique Rahman) 총리로부터 직접 상을 받았다. KEPZ는 기관 부문에서 가장 높은 기여도를 인정받아 1위를 차지했다.

KEPZ는 약 2492에이커 규모의 황무지를 녹지와 수역이 풍부한 산업단지로 탈바꿈한 친환경 경영 사례로 평가받는다. 전체 부지의 약 52%를 녹지와 수역으로 조성했으며 지금까지 약 300만 그루의 나무를 식재했다. 약 6억 갤런의 빗물을 저장할 수 있는 25개의 저수지도 조성했다.

2023년부터는 약 60에이커 규모의 KEPZ 보태니컬 가든 조성 사업을 추진하고 있다. 현재까지 약 1300종의 식물을 식재했다. 2027년까지 보전 식물종을 1850종으로 확대해 방글라데시 최대 규모의 식물 보전원으로 조성할 계획이다.

영원무역 관계자는 “이번 수상은 KEPZ가 단순한 산업단지를 넘어 환경·지역사회와 함께 성장하는 지속가능한 모델로 인정받은 결과”라며 “앞으로도 건강한 상생을 위한 다양한 노력을 이어가겠다”고 말했다.