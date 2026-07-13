실시간 송금 추적 제공 송금원금 전액 입금 보장

[헤럴드경제=유혜림 기자] 하나은행이 해외송금 처리 속도와 편의성을 높인 ‘Fast-Fit 송금 서비스’를 출시했다고 13일 밝혔다. 해외송금의 속도와 비용, 투명성을 동시에 개선해 이용자 편의성을 높였다는 평가다.

‘Fast-Fit 송금 서비스’는 해외송금 과정에서 불편으로 지적돼 온 입금 지연과 최종 수취금액 확인의 불확실성, 송금 진행상태 확인의 어려움 등을 개선한 서비스다. 송금 전 수수료와 예상 수취금액을 미리 확인할 수 있고, 송금 이후에는 진행 상황을 실시간으로 조회할 수 있다.

이번 서비스는 스위프트(SWIFT) 송금망의 개선된 결제 방식인 ‘리테일 페이먼트 스킴(Retail Payments Scheme)’을 활용한 국가 간 지급결제 서비스다.

지난 6월 글로벌 주요 은행들이 참여해 10개국 26개 은행에서 우선 도입됐으며, 하나은행은 국내 은행 가운데 유일하게 참여해 미국 대상 서비스를 선보였다. 향후 호주와 캐나다 등으로 서비스 대상 국가를 확대할 계획이다.

미국의 JP모건체이스은행(J.P. Morgan Chase Bank)과 뱅크오브아메리카(Bank of America)로 송금할 경우 최단 1분, 평균 30분 이내에 수취인 계좌로 입금된다. 또 중개은행이나 해외은행 수수료 차감 없이 송금 원금 전액이 입금돼 최종 수취금액을 미리 확인할 수 있다.

수수료 부담도 낮췄다. 미국 송금 시 금액과 관계없이 해외은행 수수료 1만원과 전신료 5000원만 부담하면 된다. 서비스는 하나은행 모바일 앱 ‘하나원큐’와 외국인 전용 앱 ‘하나EZ(Hana EZ)’를 통해 비대면으로 이용할 수 있다.

‘Fast-Fit 송금 서비스’는 개인 고객과 국내 거주 외국인 고객 모두 이용 가능하다. 하나은행은 앞으로 해외에서 국내로 받는 송금까지 서비스를 확대해 해외송금 편의성을 높여나갈 계획이다.

하나은행 관계자는 “Fast-Fit 송금 서비스는 해외송금의 속도와 투명성을 높여 고객이 실제 부담하는 비용과 최종 수취금액을 보다 명확하게 확인할 수 있도록 한 서비스”라며 “외국환 전문은행으로서 고객 중심의 차별화된 외환 서비스를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.

한편 하나금융그룹은 두나무와 공동으로 블록체인 기술을 활용한 외화송금 서비스에 대한 기술검증(PoC)을 성공했다. 이는 하나은행 국내외 지점 간 외화 송금 과정에서 기존 SWIFT 방식으로 주고받던 전문(메시지)을 두나무가 운영하는 ‘GIWA체인’ 기반 블록체인 메시지로 대체하는 방식으로 진행됐다.