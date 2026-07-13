원주 투자 기업 중 역대 최대..市와 MOU ‘미래산업 중심 경제도시’ 추진 원주시에 호재

[헤럴드경제(원주)=함영훈 기자] 국내 최초 치과 의료기기 기업인 ㈜신흥의 임플란트 제조 전문 자회사인 신흥MST가 글로벌 시장 수요 확대에 대응하기 위해 문막 자동차부품일반산업단지에 첨단 임플란트 생산공장을 신설한다.

총 투자비는 1023억원으로 원주시가 역대 유치한 기업 투자규모 중 가장 크다.

원주시와 신흥MST는 13일 강원특별자치도청에서 투자협약(MOU)를 체결한다. 원주시는 이번 투자를 ‘미래산업 중심 경제도시 조성’을 표방하는 민선9기가 경제산업 분야 시정을 펴는데 중요한 호재로 평가했다.

특히 이번 투자로 자동차부품일반산업단지는 준공 11년 만에 100% 입주를 달성하며 산업단지 활성화에도 새로운 전기를 마련하게 됐다.

신흥은 2030년까지 총 1023억 원을 투자하고 80명의 신규 일자리를 창출할 계획이다.

신설 공장 가동 후에는 생산능력이 기존 월 5만 세트 수준에서 월 100만 세트까지 확대될 것으로 보인다.

또한 최근 유한양행과 공동사업 협약을 체결하고 ‘유한에버티스 임플란트’를 출시하는 등 해외시장 진출을 본격화하고 있어 지역 의료기기 산업 경쟁력 강화에도 기여할 것으로 기대된다.

이번 투자협약은 의료기기·디지털헬스케어 산업 육성과 지역 투자·생산·고용의 선순환 기반을 강화해 지역경제 활성화에도 도움이 될 것으로 전망된다.

원주시는 앞으로도 우수한 교통 접근성과 산업 인프라, 기업 맞춤형 투자지원 제도를 바탕으로 첨단의료, 디지털헬스케어, 바이오 등 미래 전략산업 분야의 우량기업 유치를 지속 확대해 나갈 계획이다.

구자열 원주시장은 “이번 협약은 원주시 단일 기업 기준 역대 최대 규모의 투자유치이자 민선9기 미래산업 육성의 출발을 알리는 의미 있는 성과”라며, “앞으로도 기업하기 좋은 환경을 조성해 미래산업을 키우고, 양질의 일자리 창출과 지역경제 성장을 이끌어 나가겠다”고 말했다.