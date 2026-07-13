14.8억 인구·최근 5년 연평균 7.2% 성장 통계 체계화…수출·투자·사업전략 수립 지원

[헤럴드경제=권제인 기자] ] 한국무역협회(KITA)는 뉴델리지부가 인도의 경제·산업·사회 전반을 한눈에 파악할 수 있는 통계집 ‘경제·산업·사회지표로 보는 인도 2026’를 처음 발간했다고 13일 밝혔다.

인도는 2026년 기준 세계 최대인 14억8000만명의 인구를 보유하고 있으며 명목 국내총생산(GDP) 기준 세계 6위 경제 규모를 갖춘 국가다. 최근 5년간 연평균 7.2%의 경제성장률을 기록하며 글로벌 사우스를 대표하는 성장시장으로 부상하고 있다.

양국 간 경제협력도 확대되고 있다. 지난 4월 대통령의 인도 국빈 방문을 계기로 한·인도 산업협력위원회가 출범했고, 무역협회도 한·인도 교류위원회를 발족하는 등 민관 차원의 협력 기반이 강화되면서 국내 기업들의 인도 시장 진출에 대한 관심도 높아지고 있다.

다만 인도는 중앙정부와 주정부, 연방직할지, 국제기구 등으로 통계 작성 기관이 분산해있는 데다, 회계연도도 매년 4월 1일부터 다음 해 3월 31일까지로 우리나라와 달라 자료를 비교·활용하기 쉽지 않다. 무역협회는 이러한 불편을 해소하기 위해 기업들이 바로 활용할 수 있는 형태로 주요 통계를 집대성했다고 설명했다.

통계집은 크게 ▷경제 ▷주요 산업 ▷사회 등 3개 분야로 구성됐다. 경제 부문에는 무역과 물가, 산업 부문에는 에너지와 물류 등 주요 산업 현황을, 사회 부문에는 노동과 교육 관련 지표를 담았다. 주요 통계를 연도별로 정리해 변화 추이를 쉽게 파악할 수 있도록 했다.

또한 인도의 28개 주정부와 8개 연방직할지의 주요 지표를 함께 수록해 권역별 시장 특성을 한눈에 비교·분석할 수 있도록 구성됐다.

윤용 한국무역협회 뉴델리지부장은 “인도는 세계 최대 인구를 보유한 데 이어 유니콘 기업 수 세계 3위, 세계 100대 혁신클러스터 보유 세계 5위에 오르는 등 역동적으로 성장하는 국가”라며 “이번 통계집이 우리 기업들이 인도 시장을 객관적으로 분석하고 수출과 투자 전략을 보다 정교하게 수립하는 데 도움이 되기를 기대한다”고 말했다.

무역협회 뉴델리지부는 이번 초판 발간을 시작으로 매년 최신 통계를 반영한 개정판을 발간해 우리 기업들의 인도 시장 분석과 사업 전략 수립을 지속해서 지원할 계획이다. 통계집은 한국무역협회 뉴델리지부 홈페이지에서 내려받을 수 있다.

한편, 한국무역협회는 지정학적 불안과 글로벌 공급망 재편 속에서 신흥 제조 거점으로 부상한 인도의 전략적 중요성에 대응하기 위해 앞서 지난 3월 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 ‘한-인도 교류위원회’ 발족식을 개최했다. 이는 우리 기업의 인도 진출을 지원하고 양국 기업 간 협력 네트워크를 구축하는 민간 중심 경협 플랫폼이다.