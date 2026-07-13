[헤럴드경제=장윤우 기자] 미군이 호르무즈 해협에서 상선을 위협하는 이란을 상대로 추가 공습에 나섰다.

12일(현지시간) 미군 중부사령부는 엑스(X·옛 트위터)에 “미 동부시간으로 오후 5시에 호르무즈 해협을 자유롭게 지나는 민간 선원과 상선을 공격하는 이란의 능력을 계속 약화시키기 위한 추가 공습을 개시했다”고 밝혔다. 한국시간으로는 13일 오전 6시에 공습이 시작됐다.

중부사령부는 이번 작전이 도널드 트럼프 미국 대통령의 지시라는 점도 분명히 했다. 중부사령부는 “군 통수권자가 이란 병력에 책임을 지우기 위한 공습을 지시했다”고 덧붙였다.

연합뉴스에 따르면 미국은 이란의 호르무즈 해협 상선 공격을 문제 삼아 이란 공습을 이어왔다. 이란도 중동 지역 미군 기지를 겨냥한 공격으로 맞서왔다.

이란 이슬람혁명수비대는 12일 호르무즈 해협을 전면 봉쇄한다고 밝혔다. 미군의 추가 공습은 이 발표 직후 이뤄졌다.

로이터 통신은 이란 남부 해안 도시들과 핵심 도서 지역에서 연쇄적인 폭발음이 들렸다고 보도했다.

한편, 중부사령부는 쿠웨이트에서 세 명의 미국 군인이 사망했다는 이란의 주장에 대해 거짓이라며 “해당 지역에서 미국 군인의 사망이나 부상은 전혀 없다”고 밝혔다.