[헤럴드경제=채상우 기자] 댄스그룹 지오디(god)의 맏형 박준형이 비타민 과다 복용으로 부정맥 진단을 받은 사연을 전했다.

11일 가수 딘딘의 유튜브 채널 ‘딘딘은 딘딘’에 출연한 박준형은 코로나 팬데믹 시기에 겪었던 비타민 과다 복용 사례를 이야기했다.

박준형은 당시에 코로나 감염에 대한 불안감으로 외부 활동을 극도로 꺼렸다고 한다. 이때 비타민D3를 과다 복용했는데, 몸에 이상이 왔다고 회상했다.

박준형은 “코로나19 때 줄리엔강이 ‘비타민D3를 엄청 먹어야 한다며 하루에 1000IU씩 다섯 개 먹으라’고 했다. 나는 더 먹어야겠다는 생각에 하루 1만5000IU씩 먹었다”라고 했다.

그는 “이후에 백팩을 메고 언덕 올라가는데 숨이 차고 팔이 저렸다. 심장마비에 걸리는 거 아닌가 싶어, 심장 병원에 갔더니 부정맥이 생겼다더라”고 했다.

이로 인해 몸에 이상이 생겼다는 그는 “심장 관련 피검사를 받는데 의사가 ‘우유를 많이 드시냐’고 묻더라. 비타민D3를 1만 5000IU씩 먹는다고 했더니 보통 사람보다 수치가 10배 높게 나왔다고 했다”라고 했다.

이어 “그렇게 많이 먹으면 칼슘 대사가 이상해진다고 하더라. 1년 동안 그렇게 먹어서 몸이 망가졌다”고 덧붙였다.

비타민D, 과다 복용 ‘고칼슘혈증’ 위험…하루 800IU 이하로 섭취 권장

비타민D는 뼈 건강과 면역 기능 유지에 필수적인 영양소로 알려져 있다. 하지만 박준형의 사례처럼 장기간 과다 복용할 경우 오히려 심각한 부작용을 초래할 수 있어 주의가 필요하다.

비타민D 과다 복용의 가장 대표적인 부작용은 ‘고칼슘혈증’이다. 비타민D는 장에서 칼슘 흡수를 촉진하는 역할을 하는데, 과도하게 섭취하면 혈중 칼슘 농도가 비정상적으로 높아진다. 이로 인해 메스꺼움과 구토, 식욕 저하, 변비, 심한 갈증, 잦은 소변, 탈수 등의 증상이 나타날 수 있다.

고칼슘혈증이 지속되면 신장에도 큰 부담을 준다. 신장결석이 생길 위험이 높아지고, 신장 기능이 저하될 수 있으며, 심한 경우에는 급성 신부전으로 이어질 가능성도 있다. 또한 피로감과 무기력, 집중력 저하, 혼란 등 신경계 이상 증상이 나타나거나 근육 약화와 근육통, 뼈 통증을 호소하는 사례도 보고된다. 증상이 심해지면 부정맥이나 혈관·연부조직의 석회화와 같은 심혈관계 합병증으로 이어질 수도 있다.

전문가들은 성인의 하루 비타민D 권장 섭취량을 일반적으로 600~800IU로 제시하고 있으며, 최대 4000IU를 권장한다. 의료진의 처방에 따라 일시적으로 고용량을 복용하는 경우도 있지만, 별도의 관리 없이 하루 1만IU 이상을 장기간 복용하면 과다 복용 위험이 커질 수 있다.