[헤럴드경제=채상우 기자] 본격적인 폭염이 시작된 가운데, 지독한 땀 냄새의 공포도 같이 찾아왔다. 출·퇴근길 대중교통에서 풍기는 땀 냄새에 “토할 것 같다”는 사연도 온라인 등에서 심심찮게 볼 수 있다. 어떻게 하면 땀 냄새를 줄일 수 있을까.

많은 사람이 땀 자체에서 냄새가 난다고 생각하지만, 사실 갓 분비된 땀은 무취에 가깝다. 문제는 땀샘 근처의 세균이다. 땀이 피부에 오래 남아 있으면 세균이 땀 속 단백질과 지방 성분을 분해하면서 휘발성 화합물을 만들어 특유의 체취가 발생한다. 특히 겨드랑이와 사타구니처럼 땀이 잘 고이고 통풍이 어려운 부위는 냄새가 심해지기 쉽다.

전문가들은 땀 냄새를 없애기 위해서 샤워만큼 중요한 게 샤워 후 몸을 건조하게 말리는 것이라고 강조한다. 샤워가 어렵다면 마른 수건보다 물티슈나 젖은 수건으로 피부를 닦은 뒤 완전히 말리는 것이 도움이 된다. 젖은 옷을 오래 입고 있는 것은 피해야 한다. 땀이 밴 옷은 세균이 번식하기 좋은 환경을 만들기 때문이다.

같은 이유로 통풍이 잘 되는 옷을 입는 게 도움을 줄 수 있다. 면이나 리넨 같은 천연섬유를 선택하는 것이 좋다. 몸에 꽉 끼는 옷보다 여유 있는 옷이 땀 증발을 도와 체취를 줄여준다. 운동을 할 때는 땀을 빠르게 흡수하고 건조시키는 기능성 의류도 도움이 된다.

식습관도 체취에 영향을 준다. 마늘, 양파, 강한 향신료, 과도한 음주 등은 체취를 강하게 만들 수 있다. 반대로 수분을 충분히 섭취하면 체온 조절이 원활해지고 땀이 지나치게 농축되는 것을 막는 데 도움이 된다. 채소와 과일을 충분히 먹는 식습관도 전반적인 신체 대사와 피부 건강에 긍정적인 영향을 준다.

스트레스도 땀냄새를 키운다. 긴장하거나 스트레스를 받을 때 나는 땀은 일반적인 체온 조절용 땀과 성분이 다르다. 겨드랑이에 많은 아포크린샘에서 분비되는 땀은 지방과 단백질 성분이 상대적으로 많아 세균에 의해 분해되면 냄새가 더 강해질 수 있다. 충분한 수면과 규칙적인 운동, 스트레스 관리 역시 체취를 줄일 수 있다.