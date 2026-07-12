‘미래엔 출판’ 7종 교과서 중 분량 가장 적어 국가교육위 근현대사 상향 논의 불구 안갯속

[헤럴드경제=신대원 기자] 우리 사회에 커다란 충격과 논란을 야기한 배재고 야구부 선수들의 ‘스타벅스 응원’을 비롯해 일선 교육현장에서 역사 왜곡·혐오 문화가 팽배한 것으로 드러나고 있다.

이런 가운데 중학교 역사 수업 과정에 근현대 분량이 지나치게 적다는 분석도 제기된다.

교육계 일각에선 중고생의 역사 왜곡·혐오 문화 이면에 중학교 한국사 교육과정이 전근대사 중심으로 짜였기 때문이라는 지적도 나온다.

연합뉴스가 12일 현행 중학교 역사 교과서(역사2) 7종을 분석한 결과에 따르면 근현대사 비율은 평균 17.2%였다.

다만 일선 중학교에서 가장 많이 사용하는 것으로 알려진 미래엔 출판 교과서의 경우 근현대사 비율은 12.7%(28페이지)에 그쳤다.

그나마 표지와 탐구활동 등을 제외한 실제 본문 분량은 16페이지로 또 줄어든다.

특히 학생들 사이에선 빈번하게 역사 왜곡·혐오 표현이 쓰이면서 논란이 된 민주화 과정과 관련해선 7개 교과서 평균 10.5페이지로 전체의 4.8%에 불과했다.

미래엔 출판 교과서는 6페이지(2.7%)로 7개 교과서 가운데 가장 적었다. 심지어 5·18 민주화운동 관련 서술은 2개 문장, 한 문단뿐이었다.

배재고 야구부 논란 여파 속 정부가 추진하는 ‘중학교 역사 교과서 근현대사 비중 확대’가 속도를 낼 수 있다는 관측도 제기된다.

교육부는 앞서 중학교 역사 과목의 근현대사 비중을 현행 20%에서 30%로 상향하는 내용의 ‘교육과정 개정 요청안’을 국가교육위원회에 제출한 상태다.

국교위는 지난달 회의를 열고 교육부 요청안을 논의했으나 위원들 간 의견이 엇갈려 의견 수렴을 거쳐 추가로 논의하기로 했다.

국교위는 오는 16일 전체회의에 근현대사 비중 상향안을 상정해 의결한다는 방침이지만 향방은 여전히 안갯속이다.

한편 전국교직원노동조합(전교조)이 지난 7일 발표한 전국 초·중·고등학교 교사 1109명을 대상으로 한 설문조사 결과 최근 1년간 학생들의 혐오·차별·역사 왜곡 표현을 접한 교사는 전체 응답자의 89.3%에 달했다.

학교급별로는 중학교 교사의 경험률이 92.7%로 초등학교 87.4%와 고등학교 86.4%보다 높게 나타났다.