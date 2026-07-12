도로 사이클 대회 ‘투르드프랑스’ 일부 코스 단축 유럽 지난달 평균 기온 20.74도 역사상 최고 기록

[헤럴드경제=신대원 기자] 유럽에 또다시 기록적인 폭염이 엄습했다.

AFP통신에 따르면 프랑스는 11일(현지시간) 파리를 비롯해 본토의 4분의 1 이상에 최고 수준의 폭염경보가 발령됐다.

파리의 대표적인 랜드마크인 에펠탑은 이상고온으로 이날과 12일 오후 4시 문을 닫는다.

매년 700만명의 관광객이 찾는 에펠탑은 성수기에는 통상 자정 이후에도 개방됐다.

루브르 박물관도 10~13일 오후 4시까지만 단축 운영한다.

오르세 미술관 역시 이날부터 오는 15일까지 오후 5시 문을 닫는다.

유럽을 덮친 이상기온은 지난 4일 개막한 세계 최고 권위의 도로 사이클 대회 투르드프랑스에도 영향을 미쳤다.

투르드프랑스는 역사상 처음으로 언덕이 많은 코스 일부를 단축하기로 했다.

이런 가운데 미국 곳곳도 폭염에 몸살을 앓고 있다.

미 국립기상청은 로키 산맥과 북부 지역이 이번 주말 43도까지 오를 것으로 예보했다.

몬태나주와 노스다코타주 등도 12일 38도에서 43도 사이까지 오를 것으로 보인다.

AFP 통신은 약 4400만명의 미국인이 이번 폭염으로 영향 받을 것이라고 전망했다.

지난 5월부터 시작된 폭염으로 유럽은 6월 한 달에만 초과 사망자가 2000명 이상 발생하는 등 상당한 재산·인명 피해를 봤다.

유럽연합(EU) 기후변화 감시기구인 코페르니쿠스 기후변화연구소(C3S)에 따르면 지난달 서유럽 평균 기온은 20.74도였는데 이는 6월 관측 역사상 역대 최고 기록이었다.

미국 역시 올해 들어 폭염으로 인한 인명피해가 잇따른 가운데 워싱턴DC와 필라델피아, 보스턴 등도 역대 최고기온 기록을 경신하거나 같은 수준까지 올랐다.