[헤럴드경제=정목희 기자] 경북 영주 부석사 주지이자 대한불교조계종 명예원로의원인 근일 대종사가 11일 입적했다. 세수 86세, 법랍 66년.

조계종과 경찰·소방당국에 따르면 근일 대종사는 이날 오전 9시 19분께 영주시의 한 병원에서 진료를 기다리던 중 쓰러져 응급 치료를 받았으나 끝내 원적에 들었다.

전남 진도 출신인 근일 대종사는 경북 영천 은해사에서 출가했다. 1961년 은해사에서 도원 스님을 계사로 사미계를, 1967년 해인사에서 성우 스님을 계사로 구족계를 받았다.

1980년부터 1992년까지 조계종 제16교구 본사인 고운사 주지를 지냈으며, 이후 부석사 주지로 재직해 왔다.

제 9∼12대 중앙종회의원과 재심호계위원, 능인중고등학교 이사장(2000∼2002년)도 역임했다.

근일스님을 은사로 출가한 조계종사회복지재단 대표이사 도륜스님은 근일스님에 대해 “성철스님, 경봉스님, 향곡스님 등 당대 선지식 아래서 수행하시면서 공부에 점검을 받으셨던 큰 선지식”이라며 “고운사 주지를 맡으시면서는 어려웠던 사찰을 크게 발전시키셨고 매월 철야참선법회를 여시며 참선 지도를 하셨다”고 전했다.

조계종은 장례 절차 등을 논의 중이다.