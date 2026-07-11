나담축제 참석 끝으로 3박 5일 순방 일정 종료

[헤럴드경제=정목희 기자] 이재명 대통령이 11일 오후(현지시간) 몽골 국빈방문 일정을 마치고 울란바타르를 떠나 서울로 향했다.

이로써 튀르키예에서 열린 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의 참석을 포함한 3박 5일간의 순방 일정이 모두 마무리됐다.

이 대통령은 몽골 방문 첫날인 지난 9일 오흐나 후렐수흐 몽골 대통령과 정상회담을 갖고 희토류를 비롯한 핵심 광물 공급망 협력 확대 방안을 논의했다.

양 정상은 회담을 계기로 ‘한·몽 전략적 동반자 관계 강화를 위한 공동선언’을 채택하고, 양국 관계를 더욱 발전시켜 한·몽 관계의 ‘황금시대’를 열어가기로 뜻을 모았다.

이번 방문은 몽골이 북한과 수교한 국가인 만큼 한반도 평화 문제에 대한 논의 여부에도 관심이 쏠렸다.

공동선언에는 “양국은 핵확산금지조약(NPT) 당사국으로서 비확산·군축·평화적 이용이라는 3대 축을 지지한다”는 내용이 담겼다.

또 “한반도의 평화와 안정은 동북아 전체의 평화와 안정, 안보 증진에 중요한 의미를 갖는다”며 “한국은 교류 확대와 관계 정상화, 단계적 비핵화 등을 포함한 한반도 평화공존 및 공동성장 정책을 설명했다”는 내용도 포함됐다.

이 대통령은 이튿날인 10일에는 몽골 서열 2위인 산닥 바척트 국회의장 및 3위인 냠오소르 오츠랄 총리를 차례로 접견했고, 저녁에는 후렐수흐 대통령이 주재한 국빈 만찬에도 참석했다.

마지막 날인 이날은 몽골 최대 축제인 나담 축제에 주빈으로 참석했다.

이 대통령은 여기에서 3대 종목 중 하나인 활쏘기 경기장과 몽골 전통 놀이인 샤가이 경기장을 찾아 몽골 문화를 직접 체험하는 것으로 몽골에서의 일정을 마쳤다.