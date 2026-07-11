與, 국힘 겨냥 “보완수사권 우려있다면 국회에서 법안 논의하라” 국힘 “보완수사 없었다면 진실 못 밝혔을 사건”

[헤럴드경제=정목희 기자] 더불어민주당은 11일 광주 여고생 살해범 장윤기의 현직 경찰 간부 아버지와 수사팀의 유착 의혹에 대해 “범인을 쫓아야 할 공권력의 손이 범인의 방패를 자처했다면 부실 수사가 아닌 수사의 이름을 빌린 공범 행위”라고 말했다.

박경미 대변인은 이날 서면 브리핑에서 “모든 수사 역량을 총동원한 전면 재수사를 강력히 요구한다. 성역 없는 재수사만이 답”이라며 이같이 밝혔다.

그는 “증거 인멸과 누락에 가담한 모든 이들을 다시 수사선상에 올려야 한다”며 “거대한 은폐의 장막 뒤에 가려진 실체적 진실을 한 점 의혹 없이 밝혀내야 한다”고 말했다.

이어 “국민적 공분이 들끓자 경찰은 쇄신 TF와 내부비리수사대 신설 등 조직 쇄신안을 내놓았다”면서 “국민이 요구하는 것은 면피용 보여주기식 대책이 아니라 제 살을 도려내는 아픔을 감수하는 근본적 개혁”이라고 강조했다.

그러면서 “민주당은 재수사 과정이 국민의 눈높이에서 한 치의 어긋남 없이 진행되는지 끝까지 지켜볼 것”이라며 “권력의 손으로 진실을 덮으려 했던 이들이 대가를 치르는 날까지 국민과 함께하겠다”고 덧붙였다.

이주희 원내대변인은 서면브리핑에서 국회 일정을 보이콧 중인 국민의힘을 향해 “보완수사권 폐지 법안에 우려가 있다면 국회 심사 과정에서 논의하는 것이 국회의원의 책무”라고 쏘아붙였다.

반면 국민의힘은 여당이 폐지를 추진 중인 검찰의 보완수사로 장윤기 사건의 전말이 드러났다고 반격했다.

박성훈 수석대변인은 논평에서 “경찰이 놓치고 부실하게 묻어버릴 뻔했던 강간 목적 살인의 추악한 전말을 검찰 보완수사가 있었기에 밝혀낼 수 있었다”며 “보완수사라는 안전장치가 왜 절대적으로 필요한지 현실로 증명해준 뼈아픈 교훈”이라고 주장했다.

박 수석대변인은 “그럼에도 김어준 씨가 유튜브 방송에서 ‘이런 정도의 사건은 1년에 몇건씩이나 있다’고 했다”면서 “김씨와 민주당 인사들이 여론몰이와 검찰 회귀라는 선동 프레임을 내걸며 사건의 본질을 덮으려 한다”고 비판했다.

최은석 원내수석대변인은 논평에서 “검찰의 보완수사가 아니었다면 밝혀지지 않았을 사건들이 계속 드러나고 있다”며 “보완수사권을 없애는 것은 피해자를 한 번 더 보호할 기회를 없애는 것”이라고 지적했다.