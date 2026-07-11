게르 양식 영빈관서 몽골식 오찬 한·몽 전략적 동반자 의지 재확인

[헤럴드경제=문혜현 기자] 몽골을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 11일(현지시간) 한국 정상으로는 처음 몽골 최대 전통행사인 ‘나담 축제’ 개막식에 주빈으로 참석해 전통 활쏘기를 체험했다. 이 대통령은 오흐나 후렐수흐 몽골 대통령과 한국의 국궁과 몽골 전통 활쏘기의 공통점을 고리로 스포츠 분야 협력을 확대해 나가기로 뜻을 모았다.

강유정 청와대 수석대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 이 대통령 부부가 오흐나 후렐수흐 몽골 대통령 부부와 함께 개막식을 관람하고 활쏘기와 몽골 전통놀이를 체험했다고 밝혔다.

나담 축제는 몽골의 자유와 독립 정신을 기리는 국가적 행사로 씨름, 말 경주, 활쏘기 등 유목민 전통 경기로 구성된다. 2010년에는 유네스코 인류무형문화유산으로 등재됐다.

몽골은 매년 주요 국가 정상급 인사를 나담 축제 주빈으로 초청해 왔으며, 한국 정상이 주빈으로 참석한 것은 이번이 처음이다. 후렐수흐 대통령은 “이 대통령을 올해 나담 개막식 주빈으로 모시게 돼 기쁘다”며 이를 계기로 양국 관계가 한층 발전하기를 기대한다고 말했다.

약 1시간 50분간 진행된 개막식에서는 마상무예와 퍼레이드, 공연 등이 펼쳐졌다. 행사 말미에는 몽골 국기와 태극기를 든 두 기수가 이 대통령 앞으로 나와 예를 갖춘 뒤 말을 타고 경기장을 돌며 관객들에게 인사하는 깜짝 이벤트도 마련됐다.

개막식 이후 양 정상 부부는 전통 활쏘기 경기를 관람하고 이 대통령 부부도 몽골 전통 활을 직접 쏘며 활쏘기를 체험했다. 양 정상은 한국의 국궁과 몽골 전통 활쏘기가 모두 엄지손가락으로 시위를 당기는 ‘동양식 사법’을 사용한다는 공통점을 언급하며 스포츠 분야 협력도 확대해 나가기로 했다.

이 대통령 부부는 국빈 방문 마지막 일정으로 후렐수흐 대통령 부부와 환송 오찬을 함께했다. 후렐수흐 대통령은 초원 위 전통 게르 양식의 영빈관으로 이 대통령 부부를 초청해 몽골의 전통 생활방식을 소개하고 전통 몽골식 오찬을 대접했다.

강 수석대변인은 “양 정상 부부는 오찬을 통해 몽골 전통 음식과 문화 등을 주제로 친교를 이어갔다”며 “국빈 방문 기간 구축한 신뢰와 우의를 더욱 두텁게 하고 한-몽 전략적 동반자 관계를 미래지향적으로 발전시켜 나가겠다는 의지를 재확인했다”고 말했다.