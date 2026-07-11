[헤럴드경제=이명수 기자] 장윤기 살인사건을 항의하기 위해 광주경찰청과 경찰청을 방문했던 장동혁 국민의힘 대표가 검찰의 보완수사권은 반드시 남겨두어야 한다는 입장을 밝혔다.

장대표는 11일 자신의 페이스북에 “검찰의 보완수사권은 반드시 남겨두어야 한다“라며 “시급한 것은 검찰 해체가 아니라 경찰개혁”이라고 강조했다.

그러면서 “이재명 정권의 검찰 해체는‘괴물 경찰’만 탄생시킬 것이며, 그 피해는 고스란히 국민의 몫이 될 것이다”라고 단언했다.

이어 “보완수사권은 단순히 경찰의 수사를 보완하는 차원이 아니라 경찰에 대한 마지막 견제장치”라면서 “보완수사권이 없었다면 장윤기 사건은 단순 살인사건으로 끝나고, 경찰의 추악한 제 식구 감싸기도 묻혔을 것이다“라고 주장했다.

또 “보완수사권 폐지는 법조계, 현장, 피해자도 반대하는데 오직 민주당만 거꾸로 간다”면서 “검찰에게서 보완수사권을 빼앗는 것은 국민의 생명과 안전을 빼앗는 것이다”라고 질타했다.