한국 정상의 ‘나담축제’ 주빈 참석은 처음 이 대통령 화살, 과녁 넘어 벽에 꽂혀 관중 박수 후렐수흐 대통령 주최 환송 오찬 끝으로 국빈방문 마무리

[헤럴드경제=홍석희 기자] 몽골을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 11일(현지시간) 몽골 최대 명절인 ‘나담축제’에 공식 주빈으로 참석했다. 이 대통령은 김혜경 여사와 함께 몽골 전통 활쏘기를 체험한 뒤 환송 오찬을 끝으로 2박3일간의 국빈 방문 일정을 마무리했다.

이 대통령 부부는 이날 ‘나담축제’ 개막식을 관람한 뒤 오흐나 후렐수흐 몽골 대통령 내외와 활쏘기 경기장을 찾았다. 몽골의 자유와 독립 정신을 기리는 국가 행사인 ‘나담축제’에 한국 정상이 공식 주빈으로 초청된 것은 이번이 처음이다.

양복 차림의 이 대통령은 남성 선수용 레인에 서서 몽골 전통 활을 들었다. 이 대통령은 약 45도 각도로 하늘을 바라보며 활시위를 당겼고, 화살은 과녁을 넘어 뒤편 벽에 꽂혔다. 현장 관중들은 웃으며 박수를 보냈고 후렐수흐 대통령도 박수로 화답했다.

이 대통령은 이후 다른 활의 시위를 당겨보려 했지만 쉽게 당겨지지 않자 웃으며 활을 내려놓기도 했다.

김 여사도 활쏘기 체험에 동참했다. 투피스 차림으로 나선 김 여사는 관계자에게 시위를 당기는 방법을 설명받은 뒤 화살을 걸고 과녁 방향으로 걸어 나가 공중을 향해 활을 쐈다.

김 여사의 화살은 과녁에 닿지 못하고 물웅덩이에 떨어졌다. 김 여사는 시위를 당겼던 손을 몇 차례 털며 자리로 돌아온 뒤 웃으며 활시위를 당기는 동작을 다시 취했다. 이 대통령과 후렐수흐 대통령 등은 박수를 보냈다.

‘나담축제’는 몽골의 대표적인 국가 행사로 씨름과 경마, 활쏘기를 중심으로 진행된다. 이 대통령 부부가 전통 활쏘기 체험에 나선 것은 양국이 공유하는 활 문화와 역사적 친밀감을 부각하려는 일정으로 풀이된다.

이 대통령 부부는 활쏘기 체험을 마친 뒤 후렐수흐 대통령 주최 환송 오찬에 참석했다. 이를 끝으로 2박3일간의 몽골 국빈 방문 일정을 마치고 귀국길에 올랐다.