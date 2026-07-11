[헤럴드경제=홍석희 기자] 토요일인 11일은 전국이 무더운 가운데 일부 지역에 소나기가 내리겠다.

당분간 대부분 지역에서 최고 체감온도가 33도 안팎으로 올라 매우 무덥겠고 열대야가 나타나는 곳도 있겠다.

토요일인 11일은 전국이 무더운 가운데 일부 지역에 소나기가 내리겠다. 장맛비가 소강상태에 접어들면서 서울을 포함한 전국 대부분 지역에 폭염특보가 발효 중인 가운데 본격적인 찜통더위가 시작되는 모양새다.

기상청에 따르면 당분간 대부분 지역에서 최고 체감온도가 33도 안팎으로 올라 매우 무덥겠고 밤사이 열기가 식지 않아 열대야가 나타나는 곳도 있겠다. 강원 동해안과 충청 이남 곳곳에는 열대야주의보가 내려진 상태다. 특히 서울은 이날 아침 기온이 25도 안팎에 머물면서 올해 처음으로 열대야가 나타날 가능성이 제기된다. 열대야는 밤사이(오후 6시 1분∼다음 날 오전 9시) 최저기온이 25도 이상 유지되는 현상을 말한다.

이날 오전 5시 현재 기온은 서울 25.0도, 인천 25.0도, 수원 23.8도, 춘천 23.6도, 강릉 28.4도, 청주 24.3도, 대전 23.2도, 전주 24.8도, 광주 24.8도, 제주 28.5도, 대구 23.8도, 부산 25.1도, 울산 23.0도, 창원 23.8도 등이다. 열대야주의보가 발효 중인 강릉은 28도를 웃도는 등 새벽부터 후텁지근한 날씨를 보였다.

낮 기온은 29∼36도로 예보됐다. 오전 6시부터 9시 사이 경기 북부와 강원 북부에는 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어질 수 있다. 제주에는 낮부터 비가 내릴 수 있다.

오후에는 충남권 동부와 충북 남부, 전북 북동부에 소나기가 내릴 수 있다.

소나기 예상 강수량은 대전·세종·충남 동부·충북·전북동부 5∼30㎜, 경기동부 5∼20㎜ 등이다.

또한 제주도 해안과 남해안을 중심으로 너울이 높게 일 수 있어 해안가 안전에 유의해야 한다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼1.0m, 서해·남해 앞바다에서 0.5∼1.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 0.5∼1.5m, 서해 0.5∼4.0m, 남해 1.0∼3.5m로 예상된다.