[헤럴드경제=채상우 기자] 배우 황정민(55)이 20대 아들의 방에서 냄새가 난다고 털어놨다. 성인이 된 남성에게서 나는 특유의 냄새, 원인과 해결책은 무엇일까.

황정민은 최근 유튜브 채널 ‘뜬뜬’에 출연해 촬영장의 방향제를 보더니 “20세 아들 방에 들어가면 짜증이 확 난다. 방향제가 한 200개는 필요하다”라고 농담삼아 말했다.

그러자 유재석은 “예전에 부모님이 내 방에 들어오시면 창문을 열었다. 아들 방은 아무리 방향제를 놓아도 특유의 강한 냄새가 있더라”며 공감했다.

성인이 된 남성에서 하는 채취는 단순히 씻지 않아서 생기는 악취가 아니다. 일부는 ‘호르몬 냄새’로 알고 있지만 이 역시 반만 맞고 반은 틀리다.

남성 호르몬인 테스토스테론은 향이 강하지 않다. 다만, 테스토스테론은 피지선과 땀샘 활동을 활발하게 만든다. 이 때문에 냄새의 원인이 피지와 땀 분비가 늘어나는 것이다.

땀보다 문제는 세균이다. 땀과 피지를 세균이 분해하면서 휘발성 물질이 만들어지는데, 이 때 특유의 냄새가 난다. 이 때문에 테스토스테론이 활발하게 분비되는 10대 후반~20대 초반 남성의 채취가 강해지는 것이다.

방향제를 놓는다고 해결되지는 않는다. 이보다는 옷과 침구를 자주 세탁하고 환기를 자주해주는 것이 도움을 줄 수 있다.