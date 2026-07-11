수은 해외경제연구소 보고서 중동 방산 시장 올해 111조원 → 2035년 227조원 전쟁 후 지정학적 리스크 높아져…무기 수요 증가 K-방산 과거 중동에서 조단위 수주 이뤄 현지화 전략 통해 추가 수주 계획

[헤럴드경제=한영대 기자] 중동 방산 시장이 최근 발생한 전쟁 여파로 향후 220조원 이상 성장할 수 있다는 관측이 나왔다. 중동에서 조단위 수주를 경험한 K-방산은 현지화 전략을 통해 추가 수주를 이어간다는 계획이다.

11일 한국수출입은행 해외경제연구소의 ‘미-이란 전쟁 후 중동 주요국 재건 사업 전망’ 보고서에 따르면 중동 방산 시장은 올해 약 734억달러(111조원)에서 연평균 8.3%씩 성장, 2035년 약 1504억달러(227조원)에 이를 전망이다. 같은 기간 글로벌 방산 시장에서 중동 비중은 12.9%에서 15.4%까지 확대될 것으로 예상된다.

중동 방산 시장이 9년만에 2배 이상 커지는 건 역내 안보 불확실성이 높아졌기 때문이다. 미국과 이란이 최근 종전 협상을 진행하고 있지만, 언제 발생할지 모르는 안보 리스크에 대비해 주요 중동 국가들이 군비 증강에 나설 가능성이 커졌다. 실제 종전 협상 기간 이란의 호르무즈 상선 공격을 기점으로 미국과 이란은 서로 군사적 공격을 단행하고 있다.

일부 국가들은 전쟁이 발발하기 이전에 이미 국방력 강화에 팔을 걷어붙였다. 사우디아라비아는 자국 방산 경쟁력을 키우기 위해 2030년까지 국방 예산의 50%를 현지 생산 제품으로 대체하는 ‘사우디 비전 2030’을 발표한 바 있다.

중동 방산 시장의 성장은 국내 방산업에 호재이다. 특유의 가성비를 앞세워 대규모 수주를 따낸 경험이 있어서다. LIG넥스원은 2022년부터 2024년까지 중동 3개국(UAE, 사우디, 이라크)과 조단위 규모의 천궁-Ⅱ 수출 계약을 잇달아 맺은 바 있다.

한화에어로스페이스는 2022년 이집트 정부와 K9 자주포, K10 탄약운반차, K11 사격지휘장갑차 등 2조원 규모의 패키지 물량 수출 계약을 체결했다. 지난해에는 중동 국가와 4000억원 규모의 유도무기 공급 계약을 맺었다. 한국항공우주산업(KAI)은 2024년 이라크 정부와 한국형 기동헬기 수리온 수출 계약을 체결했다. 국산 헬기 최초로 수출에 성공한 것이다. 계약 금액은 1358억원이다.

국내 방산 기업들은 중동에서 추가 수주를 이어가기 위해 현지화 전략을 펼치고 있다. 마케팅 강화, 현지 공장 설립 등을 통해 현지 국방력 강화에 이바지할 수 있다는 점을 강조하기 위함이다.

한화에어로스페이스는 중동 영업망을 키우기 위해 지난해 사우디에 중동&북아프리카 법인을 설립했다. 사우디 정부와는 합작법인 설립을 검토하고 있다. LIG넥스원은 지난해 UAE에서 현지 기업과 합작법인을 설립했고, 연내에는 독립법인을 추가로 세울 예정이다. KAI, 현대로템 등은 중동 방산 전시회에 꾸준히 참가하고 있다.

K-방산에 대한 높은 신뢰도는 향후 수주에 플러스 요인으로 작용할 전망이다. UAE가 수입한 LIG넥스원의 천궁-Ⅱ는 중동 전쟁에서 첫 실전에 투입, 높은 요격 성공률을 선보인 바 있다.

업계에서는 국내 방산 기업들이 대규모 수주를 따내기 위해서는 무인체계 기술력을 키워야 한다고 분석하고 있다. 미-이란 전쟁에서 드론을 비롯한 무인 전략자산들이 전쟁 향방에 지대한 영향을 끼쳤다는 이유에서다.

황광택 한국수출입은행 해외경제연구소 책임연구원은 “저가형 드론과 정밀 미사일이 혼용되는 복합 포화 공격이 일반화되고 비대칭 소모전이 확산되면서 중동의 방산 지형이 첨단 방어 및 무인 체계 중심으로 전면 재편될 것”이라고 진단했다.