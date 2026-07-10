2029년까지 총사업비 245억원 투입 AX종합지원센터·제조AI 오픈랩 조성 구자근 “필요한 지원 확보에 최선 다할 것”

[헤럴드경제=윤채영 기자] 구미시가 산업통상자원부의 AX(인공지능 전환) 실증산단 구축사업 대상지로 최종 선정됐다.

AX 실증산단 구축사업은 반도체 소재·부품 산업을 중심으로 산업군별·AX 단계별 맞춤형 실증모델을 구축하는 사업으로, 올해부터 2029년까지 총사업비 245억원이 투입된다. AX종합지원센터와 제조AI 오픈랩 등을 조성해 지역 제조기업의 AI 전환을 지원하는 것이 핵심이다.

이번 선정에는 구자근 국민의힘 의원이 산업통상부와 지속적으로 협의해 온 점도 힘을 보탰다는 평가다. 구 의원은 지난 5월 19일 김정관 산업통상부 장관을 만나 구미시 주요 현안과 AX 실증산단 구축사업의 필요성을 설명하며 사업 선정을 건의한 바 있다.

구미시는 스마트그린산단, DX 기반 구축사업, AX 산단환경 조성사업 등을 통해 제조혁신 기반을 구축해 왔다. 반도체·전자·기계 등 다양한 제조업 가치사슬과 반도체 소재·부품 산업 생태계, AI 인프라를 바탕으로 AX 확산의 최적지라는 평가를 받아왔다.

구 의원은 “구미가 대한민국 제조업 AI 혁신을 이끌 핵심 거점으로 인정받게 돼 매우 뜻깊게 생각한다”며 “산업통상부와 함께 제조업 AX 전환이 차질 없이 추진될 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

이어 “이번 AX 실증산단 선정은 구미 제조업의 경쟁력을 한 단계 높이고 지역 기업들의 AI 기반 제조혁신을 앞당기는 중요한 전환점이 될 것”이라며 “앞으로도 사업이 원활히 추진될 수 있도록 정부와 긴밀히 협력하고 필요한 지원 확보에도 최선을 다하겠다”고 밝혔다.