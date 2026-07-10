방송·커머스 등 5년 내 매출 5000억 목표

유진그룹이 미디어 사업을 그룹의 미래 핵심 축으로 키우기 위해 2조원 이상을 신규 투자할 예정이라고 밝혔다. YTN 인수를 시작으로 방송·콘텐츠 사업을 넘어 데이터, 커머스, 이벤트, 공간개발까지로 수익원을 확대하겠다는 구상이다. 5년 안에 미디어 부문 매출 5000억원을 달성한다는 목표도 제시했다.

유진그룹의 미디어 중간지주사 유진이엔티는 9일 서울 여의도 유진그룹 본사에서 기자간담회(사진)를 열고 이 같은 내용의 ‘유진그룹 미디어 사업 비전’을 발표했다. 유진그룹은 우선 유진이엔티를 미디어 사업 확장과 운영의 중심축으로 육성하기 위해 올해 300억원 규모의 유상증자를 진행한다. 이후 K라이프스타일 분야 등 전문 미디어 추가 확보, 인수 미디어의 AI 전환, 미디어·콘텐츠 펀드 조성 등에 2조원 이상을 투자한다는 계획이다.

투자 규모는 콘텐츠 분야 1조2000억원, 사업 분야 8000억원 등이다. 유진그룹은 현재 8대2 수준인 콘텐츠 매출과 사업 매출 비율을 2030년까지 6대4로 다각화한다는 방침이다. YTN, 유진이엔티, 스튜디오 유지니아 등을 묶어 5년 내 미디어 부문 매출 5000억원 이상을 달성하겠다는 목표도 내놨다.

유진그룹은 지난해 YTN 지분 30.95%를 약 3200억원에 인수하며 미디어 사업에 본격 진입했다. 기존 레미콘, 건자재 유통, 금융서비스 중심의 사업 포트폴리오에 글로벌 확장 가능성이 있는 미디어를 새 성장축으로 더하겠다는 전략이다.

유진그룹이 미디어 투자를 확대하는 배경에는 기존 방송산업의 수익모델이 한계에 도달했다는 문제인식이 깔려 있다. 유진그룹은 한국방송광고진흥공사 방송통신광고비 조사보고서에 따르면 국내 방송광고 시장은 2021년 4조531억원에서 2024년 3조2191억원으로 20% 이상 줄었다. 2026년에는 2조5583억원으로 다시 2년 만에 20% 이상 감소할 것으로 전망됐다.

유진그룹은 미디어 산업을 ‘신뢰기반 사업’으로 정의했다. 검증되고 신뢰할 수 있는 정보를 핵심 자산으로 삼아 데이터, 커머스, 이벤트, 라이선싱 등 인접 사업으로 확장하는 개념이다.

공간개발사업도 새 수익원으로 제시됐다. 유진그룹은 YTN 서울타워를 K컬처 확산의 상징적 랜드마크로 리뉴얼하는 방안을 추진한다. 이와 함께 B2B·B2G 대상 산업 데이터 제공, 포럼과 시상식, 콘텐츠 IP와 미디어 브랜드를 활용한 리테일·커머스 사업으로 영역을 넓힐 계획이다.

홍석희 기자