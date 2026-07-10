7개 테마, 4년간 889억6000만원 사업비 투입 옛 신평·장림산단, 문화·예술·청년공간 재도약

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시는 산업통상부·문화체육관광부·국토교통부가 공동주관한 ‘2026년 문화선도산단 선정 공모’에서 서부산스마트밸리가 최종 선정됐다고 10일 밝혔다.

부산 최초 산업단지이자 서부산 제조산업 중심이던 서부산스마트밸리(구 신평·장림산단)가 기존의 획일적 공단 이미지를 벗고, 문화 예술 청년의 활력이 결합된 미래형 복합공간으로 재도약할 전망이다. 이를 위해 4년간 889억6000만원 사업비가 투입될 예정이다.

사업은 ▷청년 디자인 리빙랩 및 브랜딩 ▷랜드마크 건립 ▷아름다운 거리 플러스 ▷노후공장 청년친화 리뉴얼 ▷문화가 있는 날 ▷지역 콘텐츠 균형발전 지원 ▷부처연계형 노후산단개발사업 등 7개 테마로 추진된다. 핵심은 산업단지의 체질을 청년 친화적으로 바꾸고, 문화를 접목해 일과 삶이 공존하는 공간으로 전환하는 데 있다.

청년 디자인 리빙랩과 브랜딩 사업으로 산업단지 정체성을 새롭게 정립하고, 산단의 역사와 미래산업, 근로자 복지를 아우르는 복합문화 랜드마크도 조성된다. AI 헬스케어센터, 디지털 마음의 숲, XR·AR 기반 스포츠존, 교육 및 취미활동 공간이 들어서며, 다양한 연령과 국적의 근로자들이 함께 이용할 수 있도록 설계된다.

‘아름다운 거리 플러스’ 사업을 통해 노후한 산업단지 경관을 대대적으로 개선하고, 공장내 낙후시설을 정비해 청년 친화적 근무환경으로 만든다. 부네치아 일원에서는 ‘문화가 있는 날’ 행사 정례화로 K-POP) 공연, 드론쇼, 낙화놀이, 미식축제 등 다양한 콘텐츠가 운영된다. AI 미디어 창작교육, e-스포츠 커뮤니티, 인터랙티브 게임 등 청년층을 위한 ‘디지털 놀이터’를 마련하고, 러너스테이션과 취미공간을 확충해 여가활동도 지원한다.

전재수 시장은 “이번 문화선도산단 선정을 계기로 서부산스마트밸리를 청년과 기업, 문화가 공존하는 혁신공간으로 탈바꿈시킬 것”이라고 말했다.