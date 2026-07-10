서울 시내 청년센터서 ‘업클래스 교육’ 실시 청년 참여 행사 ‘청년 금융 골든벨’ 개최

[헤럴드경제=김광우 기자] 업비트 운영사 두나무는 서울특별시와 청년들의 경제·금융 역량 강화와 디지털자산에 대한 올바른 이해를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 10일 밝혔다.

이번 협약은 두나무가 보유한 디지털자산 교육 경험과 서울시의 청년 지원 기반을 연계해 청년층의 실질적인 금융 대응 능력을 높이는 데 초점을 맞췄다. 양측은 디지털자산의 기본 개념뿐만 아니라 금융사기 예방과 소비 습관, 자산 형성 등 청년들의 일상과 밀접한 내용을 중심으로 교육 프로그램을 확대할 계획이다.

9일 진행된 업무협약식에는 윤선주 두나무 최고브랜드임팩트책임자(CBIO)와 김철희 서울시 미래청년기획관 등 주요 관계자들이 자리했다.

서울시가 지난해 6월에 발표한 ‘서울시 청년 통계’에 따르면 서울에 거주하는 청년(만 19~39세)은 약 286만명으로 서울 전체 인구의 30.5%를 차지한다. 특히 최근 3년 연속 서울 청년 인구가 순유입을 기록했다.

아울러 서울로 전입한 청년의 주요 사유가 직업(46.4%)과 교육(15.2%)으로 나타난 것은 서울이 취업과 학업을 시작하는 청년들이 모이는 대표 도시임을 보여준다. 동시에 이들은 주거비와 생활비 등 현실적인 경제 부담을 크게 체감하는 세대이기도 하다.

두나무와 서울시는 이러한 현실을 고려해 이번 협약으로 두나무의 디지털자산·미래금융 교육 콘텐츠와 서울시의 청년정책 인프라를 결합해 단순한 투자 교육이 아닌, 자산 형성과 금융사기 예방, 합리적인 소비 습관, 미래 금융환경에 대한 이해를 함께 다루는 금융교육을 추진할 예정이다.

먼저 오는 8월 중 서울 시내 청년센터에서 서울 지역 청년을 대상으로 한 ‘업클래스 교육’을 진행한다. 교육 프로그램은 ▷비트코인과 블록체인 ▷디지털자산 사기 예방 ▷디지털자산의 다양한 투자 방식 ▷디지털자산의 확장(스테이블코인부터 실물연계자산(RWA)까지) 등으로 구성된다.

이어 ‘(가칭) 청년 금융 골든벨’을 개최한다. 이 행사는 퀴즈 대회 형식으로, 사전 신청을 한 청년들뿐만 아니라 현장을 방문한 시민 누구나 참여할 수 있다. 퀴즈는 청년들이 알아야 할 ▷경제 상식 ▷주의해야 할 금융 이슈 ▷AI가 바꾸고 있는 경제 환경 등 미래 금융의 변화를 주제로 진행될 예정이다.

윤선주 두나무 CBIO는 “청년 시기의 올바른 금융 가치관 확립은 평생의 자산 형성을 좌우할 만큼 중요하다”며 “그간 업클래스를 운영하며 축적해 온 청년 금융교육 경험과 현장 이해를 바탕으로, 서울시와 함께 청년들이 복잡한 미래 금융 환경 속에서도 스스로 판단하고 행동할 수 있는 역량을 키울 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

김철희 서울시 미래청년기획관은 “디지털 금융 분야는 청년들이 살아갈 미래 사회에서 중요한 영역인 만큼 올바른 이해와 건전한 금융습관을 갖추는 것이 무엇보다 중요하다”며 “두나무와의 협력을 통해 청년들이 변화하는 환경에 능동적으로 대응할 수 있도록 실효성 있는 금융교육과 콘텐츠를 지속 확대해 나가겠다”고 밝혔다.