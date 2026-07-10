“이재명 정부 말 믿은 국민만 청산”

[헤럴드경제=정석준 기자] 안철수 국민의힘 의원은 10일 “개미의 피눈물. 700대의 코스닥. 이것이 이재명 정권의 진짜 민생 성적표”라며 “이대로라면 결국 이재명 정권도 국민에 의해 반대매매되어 청산될 것”이라고 말했다.

안 의원은 이날 페이스북에서 “코스닥이 800선 아래로 추락한 날, 증권사들은 빚투 계좌를 무자비하게 청산했다. 바로 반대매매”라며 이같이 밝혔다.

이어 “반대매매는 본인 의사와 무관하다. 헐값에, 최악의 가격에 던져진다”며 “일반 투자자들은 빚만 그대로 남는다”고 덧붙였다.

그러면서 “개미들은 담보 부족 통보를 받고 지옥 같은 오후를 보내며 밤새 전전긍긍한다”며 “담보를 맞추기 위해 또 빚을 낸다. 그러나 다음 날 아침이 오면 계좌가 또 박살 나 있다”고 주장했다.

안 의원은 “누가 빚을 내게 만들었나. 이 대통령이 직접 증시 부양을 최고의 성과인 양 자랑하며 삼전닉스를 앞세워 국민을 현혹했다”며 “결국 이재명 정부의 말을 믿은 국민만 청산당했다. 이보다 무책임한 정치가 있나”고 반문했다.

그는 “반대매매는 단순한 숫자가 아니다. 한 가정의 전세금이고, 자식 학비이며, 노후 자금이다”라며 “그 돈이 지금 강제로 녹아내리고 있다”고 우려했다.