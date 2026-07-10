[헤럴드경제=정대한 기자] SSG닷컴이 초복을 앞두고 오는 15일까지 멤버십 장보기 행사 ‘쓱7클럽 위크’를 진행한다고 밝혔다.

장보기 상품 200여 종을 특가에 선보인다. 특가 상품에는 개별 상품 10% 할인 쿠폰을 추가로 적용할 수 있다. 행사 기간 쓱7클럽 회원에게는 멤버십 기본 혜택인 7% 적립에 더해 7% 장바구니 쿠폰과 행사 카드 7% 청구 할인이 제공된다.

‘노르웨이산 고등어 필렛’은 1만1000원대, ‘하림 춘천식 닭갈비’는 7600원대다. ‘풀무원 동치미냉면’, ‘비비고 백김치’ 등 간편식도 최대 반값 수준이다. 조선호텔 삼계탕과 간편 삼계탕 재료도 저렴하게 판매한다.

쓱7클럽 신규 고객을 위한 혜택도 마련했다. 이달 가입하면 두 달간 월 회비를 SSG머니로 되돌려준다. ‘티빙형’에 가입하는 고객에게는 가입비 환급과 별개로 SSG머니 4000원을 다음 달 14일 추가로 지급한다.

SSG닷컴 관계자는 “계절 수요를 반영한 멤버십 전용 특가 상품을 지속 선보일 계획”이라고 말했다