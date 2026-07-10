9일 서초구청 대강당서 취약계층의 건강한 여름나기 지원 위해 나눔캠페인 전달식 열려 저소득 450가구에 서큘레이터와 영양꾸러미 등 건강한 여름나기 키트 제공

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 서초구(구청장 전성수)가 9일 서초구청 2층 대강당에서 ‘2026 희망여름 착!착!착! 나눔캠페인’ 전달식을 진행했다고 밝혔다.

이번 전달식은 무더위를 앞두고 폭염에 취약한 이웃들이 건강하고 안전하게 여름을 보낼 수 있도록 돕기 위해 마련됐다.

이날 전달식에는 전성수 서초구청장을 비롯해 서울 사회복지공동모금회 신혜영 사무처장, 서초복지돌봄재단 박준기 대표이사, 서초구 종합사회복지관장 등 관계자들이 참석해 자리를 빛냈다.

서초복지돌봄재단이 주관하는 이번 전달식은 서울 사회복지공동모금회의 사업비 총 8,000만원 후원으로 추진됐다. 구는 취약계층 450가구에 5,000만원 상당의 건강한 여름나기 키트를 전달해 무더위에 대비할 수 있도록 지원한다는 계획이다.

특히 구는 건강한 여름나기 키트 지원 규모를 지난해 208가구에서 올해 450가구로 대폭 확대해 보다 많은 취약계층이 혜택을 받을 수 있도록 했다. 서큘레이터와 영양꾸러미 등으로 구성된 키트는 반포·까리따스방배·양재·우면 등 지역 내 4개 종합사회복지관의 협조를 통해 가정별로 전달될 예정이다.

이와 함께 저소득 주민을 대상으로 한 ‘지역사회 안심선 지키기 지원사업’에 서울 사회복지공동모금회 후원금 3000만원이 지원돼 냉·난방비 등 긴급복지 지원에 활용될 예정이다. 이를 통해 장기화되는 고유가와 물가 상승 등으로 어려움을 겪는 취약계층을 신속히 지원해 위기상황을 줄이고 일상 회복을 도울 수 있을 것으로 기대된다.

전성수 서초구청장은 “폭염에 취약한 저소득 가구들이 건강하고 안전하게 여름을 보낼 수 있도록 함께해 주신 서울 사회복지공동모금회와 민간기관 관계자 여러분께 깊이 감사드린다”며 “앞으로도 취약계층이 소외되지 않도록 민관 협력을 바탕으로 복지 안전망을 더욱 촘촘히 구축해 나가겠다”고 말했다.